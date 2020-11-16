ضربة جديدة.. “هندرسون” ثامن لاعب يغيب عن ليفربول بسبب الإصابة

تلقى المدير الفني لليفربول يورغن كلوب ضربة جديدة ستزيد الأمر سوءاَ خلال المباريات القادمة ، حيث تعرض القائد جوردان هندرسون لإصابة خلال لقاء منتخبي إنجلترا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية، الأحد.

وأعلن المدير الفني لمنتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت أن هندرسون استبدل بين شوطي المباراة بسبب “صعوبات”، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية، تاركا الباب مفتوحا على كل الاحتمالات.

وقال ساوثغيت بعد اللقاء الذي انتهى بفوز بلجيكا بهدفين نظيفين: “جوردان واجه بعض الصعوبات بين الشوطين وشعر أنه غير قادر على استكمال المباراة. علينا تقييم حالته عندما نعود”.

وستكون خسارة هندرسون لبعض الوقت ضربة جديدة لبطل الدوري الإنجليزي، بعد يوم واحد من أنباء عن تعرض ظهير الفريق الأيسر أندي روبرتسون لإصابة في أوتار الركبة خلال فوز اسكتلندا على صربيا، الخميس.

ويفتقد ليفربول بالفعل صخرة دفاعه فيرجيل فان دايك وزميليه في الخط الخلفي جو غوميز وترنت ألكسندر أرنولد بسبب إصابات مختلفة، مما يعني أنه قد يخوض مباراة ليستر سيتي في الدوري عقب فترة التوقف الدولي من دون أي من مدافعيه الأساسيين.

إلا أن غيابات ليفربول لا تقتصر على خط الدفاع، حيث يعاني نجم الهجوم محمد صلاح من فيروس كورونا المستجد ويخضع للعزل في مصر، فضلا عن إصابة لاعبي الوسط تياغو ألكانتارا وأليكس أوكسليد شامبرلين، فيما من المتوقع عودة فابينيو أمام ليستر.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بـ17 نقطة، وهو نفس الرصيد الذي يمتلكه توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن ليستر المتصدر.