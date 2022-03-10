ضربة قاسية لابراموفيتش.. "لن يستفيد من بيع تشلسي"

بعدما طالته العقوبات البريطانية، قبل اتمام صفقة بيع نادي تشيلسي، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، يتعرض لضربة قاسية، إذ أنه لا يمكنه الاستفادة حال بيع النادي الذي يملكه. بحسب ما قالت مسؤولة بريطانية، اليوم الخميس.

وصرحت نادين دوريس وزيرة الدولة لشؤون الثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا بأنه “إذا تم بيع النادي فلن يستفيد أبراموفيتش”.

ونقلت “رويترز” عن درونيس قولها “لن أخوض فيما قد يحدث مستقبلا بشأن بيع تشلسي، فهذا سيعتمد على شروط الترخيص التي ستصدرها وزارة الخزانة”.

وأضافت: “في الوقت الحالي لا يمكنه الاستفادة من إيرادات النادي، ولا يمكنه الاستفادة من بيع النادي. أولويتنا هي ضمان حماية النادي والجماهير واللعبة على المستوى الوطني”.

وكانت الحكومة البريطانية قد قالت إنها ستمكن نادي تشلسي من مواصلة خوض المباريات بعد أن فرضت عقوبات على مالكه أبراموفيتش وأوقفت خطته لبيع النادي الإنجليزي.

وكان أبراموفيتش قد عرض النادي للبيع لكن تجميد أصوله في بريطانيا والعقوبات المفروضة عليه منعت هذه العملية بموجب شروط الترخيص الممنوح للنادي.

وبحسب دوريس فإن الحكومة أصدرت ترخيصا خاصا لتمكين تشلسي من اللعب ودفع رواتب الموظفين، وتمكين حاملي التذاكر من حضور المباريات، لأنها لا ترغب في إلحاق الضرر ببطل أوروبا والعالم.

وغردت المسؤولة البريطانية على تويتر قائلة: “أعلم أن هذا القرار سيتسبب في حالة من عدم اليقين، لكن الحكومة ستعمل مع الدوري والأندية لمواصلة أنشطة كرة القدم مع ضمان أن العقوبات تحقق الهدف المقصود”.

وأعلنت الحكومة البريطانية، يوم الخميس، إضافة مالك نادي تشلسي، الملياردير الروسي رومان أبراهموفيتش لقائمة العقوبات الروسية.

وقالت الحكومة البريطانية إنها منعت سبعة من رجال الأعمال الروس من التصرف في أموالهم من بينهم رومان أبراموفيتش وإيجور سيتشين وأوليج دريباسكا ودميتري لبيديف، وذلك بعد إضافتهم إلى قائمة العقوبات المفروضة على روسيا.

ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قوله “لا يمكن أن تكون هناك ملاذات آمنة لهؤلاء الذين أيدوا هجوم بوتن الضاري على أوكرانيا”.