ضربة قاسية لبرشلونة قبل موقعة الكلاسيكو

تلقى نادي برشلونة ضربة قاسية قبل موقعة الكلاسيكو المرتقبة على ملعب “سبوتيفاي كام نو”، أمام الغريم التقليدي ريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تقام مباراة الكلاسيكو التي تجمع برشلونة وريال مدريد، مساء الأحد المقبل الموافق 19 من شهر مارس الجاري، وذلك ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

بينما يستعد نادي برشلونة لموقعة الكلاسيكو نشرت صفحة برشلونة بالعربي الرسمية تغريدة أفادت بعدم تمكن اللاعب عثمان ديمبلي من الحضور ضمن خيارات كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز.

RAC1 | ديمبلي مستبعد بشكل رسمي من الكلاسيكو 🚨 — FCB World (@forcabarca_ar) March 15, 2023

أما عن اللاعب بيدري فأشارت الصفحة أنه سيتلقى تصريحا طبي بالسماح له بالمشاركة وفور صدوره سيكون اللاعب مستعدا لمؤازرة الفريق في تلك المباراة الصعبة

RAC1 | بيدري جاهز وسيتلقى التصريح الطبي — FCB World (@forcabarca_ar) March 15, 2023

ويتطلع ريال مدريد الى تقليص الفارق في عدد النقاط مرة أخرى في هذا الكلاسيكو بعد أن حلق نادي برشلونة بعيدا في الليجا بفارق 9 نقاط ليصبح متصدر الدوري الاسباني ويليه نادي ريال مدريد الحاصل على 56 نقطة خلال 25 مباراة لعبت حتى اللحظة.