الخميس 24 شعبان 1444 ﻫ - 16 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ضربة قاسية لبرشلونة قبل موقعة الكلاسيكو

منذ 4 دقائق
كلاسيكو حاسم في الدوري الإسباني

كلاسيكو حاسم في الدوري الإسباني

A A A
طباعة المقال

تلقى نادي برشلونة ضربة قاسية قبل موقعة الكلاسيكو المرتقبة على ملعب “سبوتيفاي كام نو”، أمام الغريم التقليدي ريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تقام مباراة الكلاسيكو التي تجمع برشلونة وريال مدريد، مساء الأحد المقبل الموافق 19 من شهر مارس الجاري، وذلك ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

بينما يستعد نادي برشلونة لموقعة الكلاسيكو نشرت صفحة برشلونة بالعربي الرسمية تغريدة أفادت بعدم تمكن اللاعب عثمان ديمبلي من الحضور ضمن خيارات كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز.

أما عن اللاعب بيدري فأشارت الصفحة أنه سيتلقى تصريحا طبي بالسماح له بالمشاركة وفور صدوره سيكون اللاعب مستعدا لمؤازرة الفريق في تلك المباراة الصعبة

ويتطلع ريال مدريد الى تقليص الفارق في عدد النقاط مرة أخرى في هذا الكلاسيكو بعد أن حلق نادي برشلونة بعيدا في الليجا بفارق 9 نقاط ليصبح متصدر الدوري الاسباني ويليه نادي ريال مدريد الحاصل على 56 نقطة خلال 25 مباراة لعبت حتى اللحظة.

    المزيد من منوعات

    الأمريكي فرنسيس تيافو
    تيافو يضرب موعدا مع ميدفيديف في قبل نهائي إنديان ويلز
    أرينا سبالينكا
    سبالينكا تتأهل للدور قبل النهائي في بطولة إنديان ويلز
    ليونيل ميسي
    تطور مفاجئ.. هل يفعلها ميسي ويعود لبرشلونة؟

    الأكثر قراءة

    الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
    رقمٌ قياسيّ جديد لـ "الدولار الأسود"
    مؤشر زلزال- أرشيفية
    خبير اسرائيلي يحذر: موعد الزلزال الكبير يقترب والمباني ستنهار
    هزة أرضية
    هزّة أرضيّة في المتن.. كم بلغت قوّتها؟