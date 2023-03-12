ضربة قاسية.. مانشستر يونايتد يعلن مدة غياب كاسيميرو

أعلن نادي مانشستر يونايتد، مساء الأحد، غياب لاعبه البرازيلي كاسيميرو بسبب الإيقاف عن المباريات الأربع المقبلة للفريق في المسابقات المحلية.

ووفقا لما جاء عبر موقع مانشستر يونايتد الرسمي، فإن كاسيميرو سيغيب عن أربع مباريات للإيقاف وذلك لحصوله على بطاقة حمراء خلال المباراة التي تعادل فيها يونايتد مع ضيفه ساوثهامبتون بدون أهداف في وقت سابق اليوم الأحد لحساب المرحلة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وحصل كاسيميرو على بطاقة حمراء مباشرة، في الدقيقة 34، بعد تدخله بقوة على قدم لاعب ساوثهامبتون، كارلوس ألكاراز.

ومن المقرر أن يغيب كاسيميرو عن مباريات فولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم أمام نيوكاسل، وبرينتفورد، وإيفرتون في الدوري.

ولم تكن هذه النتيجة التي أرادها إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد بعد خسارته 7-صفر أمام ليفربول في الدوري الأسبوع الماضي، وتمثل نتيجة محبطة بعد الانتصار 4-1 على ريال بيتيس في الدوري الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي.

وأصبح رصيد يونايتد 50 نقطة وبقي في المركز الثالث، بينما استمر ساوثامبتون في المركز الأخير وله 22 نقطة.