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ضربة قوية لآمال توتنهام في المربع الذهبي بسقوطه أمام بورنموث

منذ 37 دقيقة
من مباراة توتنهام وبورنموث

من مباراة توتنهام وبورنموث

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تلقت آمال توتنهام هوتسبير في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضربة قوية بعد سقوطه 3-2 أمام ضيفه بورنموث في اللحظات الأخيرة اليوم السبت.

وهز دانجو أوتارا الشباك بشكل مذهل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح بورنموث الفوز أثناء خروج جماهير توتنهام من الملعب.

وفتحت خسارة نيوكاسل يونايتد أمام أستون فيلا الباب أمام توتنهام، وانتزع الفريق التقدم بفضل سون هيونج-مين في الدقيقة 14.

وأنقذ نيتو حارس بورنموث فرصة أخرى من سون، وتلقى توتنهام ضربة عندما استفاد ماتياس فينا من خطأ بيدرو بورو ليدرك التعادل في الدقيقة 38.

وهز دومينيك سولانكي شباك هوجو لوريس ليضع بورنموث في المقدمة بعد ست دقائق من الاستراحة.

وضغط توتنهام وألغى الحكم هدف ريتشارليسون بداعي التسلل قبل أن يدرك أرنو دانجوما التعادل بتسديدة رائعة.

وسعى توتنهام للفوز لكن بورنموث استغل هجمة مرتدة ليهز أوتاوا الشباك.

وبقي توتنهام في المركز الخامس وله 53 نقطة من 31 مباراة متأخرا بثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد (29 مباراة) ونيوكاسل (30 مباراة).

ورفع بورنموث رصيده إلى 33 نقطة متقدما بست نقاط على نوتنجهام فورست صاحب المركز 18.

    المصدر :
  • رويترز

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