الثلاثاء 19 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 13 ديسمبر 2022 |
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ضربة قوية لفرنسا.. هل يغيب قلب دفاع "الديوك" عن لقاء المغرب؟

منذ ساعة واحدة
مدافع منتخب فرنسا دايو أوباميكانو

مدافع منتخب فرنسا دايو أوباميكانو

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فيما تتحضّر باريس للمواجهة المرتقبة يوم غد الأربعاء، قد يتعرض المنتخب الفرنسي إلى ضربة قوية قبيل المباراة ضدّ نظيره المغربي، في نصف نهائي المونديال، تتمثل بغياب اثنين من العناصر الأساسيّة للفريق عن اللقاء.

إذ تحوم شكوك حول مشاركة المدافع دايو أوباميكانو ولاعب الوسط أدريان رابيو مع فرنسا، في مباراة الدور قبل النهائي لكأس العالم، مساء الأربعاء، أمام المغرب، بعد غيابهما عن التدريبات الجماعية الثلاثاء.

بدوره، قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إنّ قلب الدفاع أوباميكانو ورابيو يعانيان من نزلة برد، ويمارسان تدريبات خفيفة داخل الصالات. فيما غاب أوباميكانو بالفعل عن جلسة تدريب الإثنين.

وإذا تم استبعادهما، فإن إبراهيما كوناتي سيبدأ في قلب الدفاع، بينما من المتوقع أن يكون يوسف فوفانا إلى جانب أنطوان جريزمان وأوريلين تشواميني في خط الوسط.

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