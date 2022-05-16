ضربة مزدوجة.. بايرن ميونخ يصدم ليفاندوفسكي وبرشلونة

وجه نادي بايرن ميونخ صدمة إلى أحلام مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالانتقال لبرشلونة من خلال 3 خطط بديلة.

وأعرب ليفاندوفسكي عقب مشاركته في تعادل بايرن ميونخ 2-2 مع فولفسبورج في ختام موسم الدوري الألماني يوم السبت الماضي، عن رغبته في مغادرة العملاق البافاري هذا الصيف قبل عام من نهاية عقده.

وقال أوليفر كان الرئيس التنفيذي للعملاق البافاري في تصريحات نشرها موقع “ذا أتلتيك” الأمريكي: “ليس لدينا خطة بديلة واحدة فقط، هناك خطة بديلة أولى، لدينا خطط بديلة ثانية وثالث بشأن ليفاندوفسكي”.

وأوضح كان: “نعرف هذا التحذير من ذي قبل، وهو أمر لا يسبب لنا أي صداع، قمنا بتقديم عرض لوكيله، وهو رفضه”.

واختتم: “من حق ليفاندوفسكي رفض العرض، والحقيقة أن لديه عقد وعليه أن يستكمله حتى نهايته في صيف يونيو/ حزيران 2023”.

ويأتي هذا الحديث ليتعارض مع ما سبق وكشفت عنه صحيفة “بيلد” عن موافقة بايرن ميونخ على بيع ليفا للبارسا بمبلغ يتراوح من 35 إلى 40 مليون يورو للاستغناء عنه.

ويراهن برشلونة على رغبة اللاعب نفسه، التي قد تحسم انتقاله إلى ملعب “كامب نو” بكل سهولة، حال التوصل لاتفاق بشأن قيمة انتقاله بين الناديين.

وأفادت تقارير بأن أفضل لاعب في العالم آخر عامين اتخذ بالفعل الخطوة التي كان يريدها منه برشلونة بهذا الإعلان الصريح، ليحين دوره في بدء المحادثات مع بايرن ميونخ.