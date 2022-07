ضربة موجعة لإيطاليا تفسد احتفالات تأهلها لنصف نهائي كأس أوروبا

تلقى المنتخب الإيطالي لكرة القدم ضربة موجعة، بتعرض ظهيره الأيسر ليوناردو سبينازولا لإصابة في وتر أخيل خلال فوز بلاده على بلجيكا 2-1 في ربع نهائي كأس أوروبا الجمعة في ميونيخ.

وبحسب ما ذكر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، يواجه سبينازولا احتمال ابتعاده عدة أشهر عن الملاعب.

وتحدث مسؤولو الأتزوري بعد المباراة عن “مؤشرات تدل على تمزق في وتر أخيل الأيسر” للاعب روما البالغ 28 عاما وأحد أفضل لاعبي كأس أوروبا الحالية.

وتحدثت وسائل إعلامية عن إمكانية غياب اللاعب عدة أشهر بحال قطع في وتر أخيل.

