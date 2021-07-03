ضربة موجعة لإيطاليا تفسد احتفالات تأهلها لنصف نهائي كأس أوروبا

تلقى المنتخب الإيطالي لكرة القدم ضربة موجعة، بتعرض ظهيره الأيسر ليوناردو سبينازولا لإصابة في وتر أخيل خلال فوز بلاده على بلجيكا 2-1 في ربع نهائي كأس أوروبا الجمعة في ميونيخ.

وبحسب ما ذكر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، يواجه سبينازولا احتمال ابتعاده عدة أشهر عن الملاعب.

وتحدث مسؤولو الأتزوري بعد المباراة عن “مؤشرات تدل على تمزق في وتر أخيل الأيسر” للاعب روما البالغ 28 عاما وأحد أفضل لاعبي كأس أوروبا الحالية.

وتحدثت وسائل إعلامية عن إمكانية غياب اللاعب عدة أشهر بحال قطع في وتر أخيل.

وحيا المدرب روبرتو مانشيني لاعبه الذي خرج باكيا في الدقيقة 79، في المؤتمر الصحفي: “أول شيء هام أننا متأسفون لما حصل مع (سبينا) لا يستحق هذه الإصابة، كان يلعب بشكل جميل جدا، كان بين الأفضل في كامل هذه البطولة”.

وقال زميله لورنتسو إنسينيي: “هذه خسارة كبرى. سنحاول قدر الإمكان بلوغ النهائي لأجله”.

وسيواجه المنتخب الإيطالي في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، المنتخب الإسباني الذي حقق فوزا صعبا في وقت سابق اليوم بمساعدة ركلات الترجيح بنتيجة 3-1 على نظيره السويسري بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.