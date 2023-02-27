ضربة موجعة لبرشلونة قبل الكلاسيكو.. إصابة ليفاندوفسكي

أعلن برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين إصابة مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي، وسط تقارير عن عدم لحاقه بالقمة أمام ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا يوم الخميس المقبل.

وكتب برشلونة عبر حسابه على تويتر أن المهاجم البولندي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية وأنه سيبدأ عملية التعافي لكن دون تحديد فترة غيابه عن المباريات.

وذكرت صحيفة (سبورت) القطالونية، إلى جانب تقارير محلية أخرى، أن ليفاندوفسكي سيغيب لحوالي أسبوعين، ما يعني عدم مشاركته في ذهاب قبل نهائي كأس الملك أمام ريال، بالإضافة إلى مباراتي بلنسية وأتليتيك بيلباو في الدوري المحلي.

وشارك المهاجم البالغ عمره 34 عاما في خسارة برشلونة 1-صفر على ملعب ألميريا أمس الأحد، ليهدر فرصة تعزيز تصدره ويكتفي بالتقدم بسبع نقاط على ريال مدريد حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي تعادل 1-1 مع ضيفه وجاره أتليتيكو مدريد يوم السبت.

وينصب تركيز برشلونة على الموسم المحلي بعد الخروج من الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي.