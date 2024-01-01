الأثنين 19 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 1 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طائرة أقلعت فجر 2024 وحطّت مساء 2023.. وركّابها يحتفلون مرّتين!

منذ ساعتين
طائرة - تعبيرية

طائرة - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

شغلت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية العديد من المغردين على مواقع التواصل، لا سيما منصة “إكس”، بعد أن استقبل ركابها العام الجديد 2024 مرتين على ما يبدو.

فقد أقلعت طائرة “ستار أليانس” أمس من طوكيو عند الساعة 1 فجرًا بداية 2024.

إلا أنها هبطت في ولاية كاليفورنيا الأميركية الساعة الخامسة من مساء آخر يوم في سنة 2023، وفق ما أظهرت بيانات موقع “فلايت رادار” الذي يتتبع حركة الطيران.

وأثارت تلك الرحلة تعليقات بعض المغردين الذين بدأوا يحسدون ركاب تلك الطائرة الذين احتفلوا بالعام الجديد مرتين، واحدة في اليابان وأخرى في الولايات المتحدة.

يشار إلى أن مواعيد وتوقيتات دخول رأس السنة الجديدة تختلف من دولة لأخرى حسب موقعها على خطوط الطول والعرض وخط غرينتش، ما يجعل موعد دخول العام الجديد يختلف من بلد إلى آخر.

وعامة ما تكون أستراليا من أولى البلدان المحتفلة بقدوم العام. وكانت جزيرة “ساموا كيريتيامتي”، الواقعة جنوب المحيط الهادئ بالقرب من أستراليا، أول منطقة في العالم احتفلت باستقبال 2024.

أما آخر منطقة فهي جزيرة ساموا الأميركية التي تقع في جنوب المحيط الهادئ، بين الولايات المتحدة وأستراليا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 50 ألف شخص.

إذ يستقبل سكانها العام الجديد في تمام الساعة 12:00 صباحًا من يوم 1 يناير، بتوقيت غرينتش.

    المزيد من منوعات

    تامر حسني
    مهنئًا جمهوره بالعام الجديد.. تامر حسني يثير الحيرة بصورة عائلية مع طليقته
    أم كلثوم
    أزمة كبرى في الساحة الفنية المصرية بين ثنائي فني شهير
    محمد رمضان
    حكم جديد ضد محمد رمضان لصالح عمرو أديب

    الأكثر قراءة

    غارات إسرائيلية على سوريا
    قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت مليشيات إيرانية قرب مطار حلب
    صور نشرتها حماس لأنفاقها (رويترز)
    غزة تحت النار
    صحيفة لوتان: أنفاق حماس على وشك الإغلاق اليوم على الجيش الإسرائيلي
    رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هليفي
    غزة تحت النار
    لماذا لا يحضر رئيس الأركان الإسرائيلي اجتماعات الحكومة.. قناة إسرائيلية تكشف السبب!