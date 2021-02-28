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طائرة تهبط اضطراريا بسبب قطة "متطفلة"

28 - فبراير - 2021
قطة- تعبيرية

قطة- تعبيرية

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اضطرت طائرة تجارية إلى العودة، مؤخرا، لمطار الخرطوم بعد نصف ساعة فقط من الإقلاع، بعدما اكتشاف طاقم القيادة وجود قطة إلى جانبهم في القُمرة، حسب ما ذكرته تقارير صحفية في السودان.

وبحسب موقع “السوداني نيوز”، فإن الطائرة التي اضطرت إلى الهبوط تابعة لشركة “تاركو” وكانت في رحلة بين الخرطوم والدوحة.

ولم تكتف القطة بالتسلل إلى قمرة القيادة فقط، بل قامت بمهاجمة الربان، خلال الرحلة، وهو أمرٌ غير مألوف في الرحلات الجوية.

غي غضون ذلك، فوجئ الركاب بعملية الهبوط، بعد فترة قصيرة من الإقلاع ثم أحيطوا علما بأن قطة “متطفلة” هي السبب في إرباك سفرهم.

ورجحت بعض المصادر أن تكون هذه القطة قد تسللت إلى قمرة الطائرة، أثناء إجراء عمليات تنظيف المركبة الجوية، أو خلال عملية المراجعة الهندسية.

ولم تسلم هذه الحادثة من تعليقات طريفة، إذ قال معلقون إن القطة أرادت أن تسافر بدورها، لكنها سرعان ما أزعجت من يتولى القيادة، فأعيدت إلى الأرض.

في المقابل، تساءل آخرون حول ما إذا كان تسلل هذه القطة، جرس إنذار بشأن معايير الأمن والسلامة، لأن المطلوب هو تأمين مراقبة أشد للطائرات خلال وجودها في المطار قبل الانطلاق في رحلات تجارية.

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