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طارق سويد: اشتقتلك خالو

30 - مارس - 2021
طارق سويد

طارق سويد

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عبّر الممثل اللبناني طارق سويد عن شوقه لابنة شقيقته. ونشر صورة لها عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها بالقول: “اشتقتلك خالو”.

وقد نالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين. على صعيد آخر طلب طارق سويد مؤخرا من الطبقة السياسية الإعتراف بفشلهم، كاتبا على حسابه الخاص :”يا خيي ما حدا منكن دخلو بالفساد، خلينا نفترض انو كلكن نضاف و نيتكن كانت طيبة بهل ٣٠ سنة، بس جربتو تلاتين سنة و فشلتو و وصلتو البلد و وصلتونا لهون، مفروض لو عندكن ذرة كرامة و ضمير، اقله تعترفو انكن فشلتو وتستقيلو و تفلو…”.

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