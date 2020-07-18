طالبة مغربية حديث الإعلام الفرنسي بسبب تفوقها

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حصلت التلميذة إلهام الخلوقي، البالغة من العمر 18 عاما من بلدة صفرو المغربية، على معدل يتجاوز 20/20 في امتحانات البكالوريا بفرنسا، وهو معدل فائق لا يحصل عليه إلا عدد قليل من المتفوقين في عموم البلاد.
وبحسب وقع “فرانس تيفي أنفو” إن التمليذة إلهام الخلوقي، حصلت على علامة “جيد جدا” في امتحانات البكالوريا هذه السنة، موضحا أن أن الخلوقي ظفرت بشهادة البكالوريا بمعدل “يحلم به أي طالب وأي عائلة” (20،20/20).
وحظيت إلهام باهتمام واسع من وسائل الإعلام الفرنسية بعد تحقيقها هذه النتيجة، حيث نشرت الصحف الفرنسية خبر تفوقها مرفقة بصورة لها مع والدتها.
ونالت إلهام 20/20 في العلوم السياسية والإنجليزية والإسبانية واللاتينية، أما أسوأ نقطة حصلت عليها فهي 16/20 في الرياضة.