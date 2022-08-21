الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
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طاهٍ كوري يقتل زميله في لندن بسبب مهاراته الضعيفة في الطبخ

منذ 4 دقائق
عنصر أمن في لندن

عنصر أمن في لندن

Next Shark
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أقدم طاهٍ في مطعم كوري في العاصمة البريطانية لندن على قتل زميله طوعًا بسبب “مهاراته الضعيفة” في تحضير الطعام.

“لي هونان”، البالغ ٦٠ عامًا، اتُهم بقتل زميله “إيل سانغ”، ٥٨ عامًا، في مطعم كوري في شارع بولندا في ١٥ آب.

الرجلان كانا يتشاجران حول تحضير الطعام، عندما شكّك هونان بمهارات زميله كطاهٍ قبل أن تتحول المشادة إلى عراك جسدي.

وهاجم الطاهي الكوري زميله بسكين كان يستخدمه في المطبخ. وفي وقت لاحق، قال هونان للشرطة إنه طعن “سانغ” بعدما هاجمه بآلة حادة أولًا.

وأبلغ رجال الشرطة بالهجوم حوالي الساعة الحادية عشرة صباحًا. ولدى وصولهم، وجدوا سانغ على أرض المطبخ غارقًا في دمائه، قبل أن يفارق الحياة في مسرح الجريمة.

وتعرّض سانغ لجروح ناتجة عن طعنتين حادتين في الصدر، وجروح أخرى في جسده من ضمنها واحدة في وجهه.

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