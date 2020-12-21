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طبق الأفاعي.. وجبة جديدة في قوائم المطاعم

منذ 37 دقيقة
أرشيفية

أرشيفية

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يبدو أن طبق الأفاعي ستكون وجبة جديدة ستضاف إلى قائمة الطعام في مطاعم ولاية فلوريدا الأمريكية .

فيما يبحث المسؤولون في فلوريدا عن حل لأزمة الأفاعي التي بات عددها يهدد التوازن البيئي، دخلت الأزمة منعرجا جديدا بلغ عتبة “المطاعم”.

فمن الحلول المقترحة حاليا للحدّ من تنامي أعداد الأفاعي في الولاية الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة، إدراجها في قوائم الطعام.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإن هيئة الأسماك والحياة البرية ولجنة الصحة في فلوريدا، شكلتا لجنة مشتركة لدراسة سلامة تناول لحوم الثعابين.

وبحسب المسؤولين فإن الدراسة في حال تأكيدها سلامة تناول لحوم الأفاعي من قبل البشر، ستساعد على حماية الحياة البرية في الولاية التي تنامى فيها أعداد الثعابين بشكل كبير لدرجة أنه قد بات قريبا من الخروج عن السيطرة.

ومن الأمور التي ينبغي على اللجنة التركيز عليها، قياس مستوى الزئبق في لحوم الثعابين، لتحديد إمكانية تناولها من عدمه، علما أن العلماء سيختبرون 6 آلاف ثعبان لتقييم المخاطر.

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