الأربعاء 30 ذو القعدة 1443 ﻫ - 29 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طبق روسي كان حاضراً في قمة زعماء حلف الأطلسي!!

منذ ساعتين
قمة زعماء حلف الأطلسي

قمة زعماء حلف الأطلسي

A A A
طباعة المقال

بينما كان المسؤولون الدوليون والصحفيون ينتظرون وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من قادة العالم لمقر انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في ضواحي مدريد اليوم الثلاثاء، شعروا بالارتباك عندما وجدوا “سلاطة روسية” على رأس قائمة الطعام.

وعلى الرغم من أن مزيج البازلاء والبطاطا والجزر والمايونيز عنصر أساسي في قوائم المطاعم الإسبانية، فقد أثار وجود هذا الطبق في القائمة حالة من الذعر قبل القمة التي من المتوقع أن تُصنف فيها روسيا على أنها تهديد أمني في المفهوم الاستراتيجي الجديد للتحالف بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقال الصحفي إيناكي لوبيز لقناة لا سيكستا الإسبانية “سلاطة روسية في قمة حلف الأطلسي؟ أنا مندهش قليلا من اختيار هذا الطبق”.

وقُدمت قائمة الطعام، التي ضمت طبقا رئيسيا من اللحوم إلى جانب نشويات، لوزراء الدفاع والخارجية الزائرين في مأدبة بقصر الباروك سانتا كروز في وسط مدريد مساء الثلاثاء.

وقائمة الطعام من إعداد الطاهي الإسباني الشهير خوسيه أندريس الذي قدم برنامجا متخصصا في الطهي وفنونه على شبكة نتفليكس.

Russian salad is seen in a menu at the NATO summit media centre restaurant in Madrid, Spain, June 28, 2022. REUTERS/Sabine Siebold

    المزيد من منوعات

    بول باسكوبرت الرئيس الجديد لوكالة أنباء رويترز
    تعيين خبير التكنولوجيا والإعلام بول باسكوبرت رئيسا لوكالة أنباء رويترز
    محمد رمضان
    مجددا.. تهمة جديدة لمحمد رمضان
    جاستن بيبر
    بالصورة: جاستن بيبر بظهوره الأول بعد إصابته بمتلازمة رامزي هانت

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    لماذا ليس عليك أن تتخلّص من قشرة الموز بعد اليوم؟