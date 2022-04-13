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طرق التخلص من روائح الملابس الغير مستحبة بعد الغسيل

13 - أبريل - 2022
غسيل ملابس

غسيل ملابس

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تعاني العديد من السيدات من مشكلة رائحة الملابس الكريهة بعد غسلها برغم من استخدام الكثير من المساحيق المختلفة، وإليكم بعض النصائح للتخلص من روائح الملابس الغير مستحبة بعد الغسيل.

ولتقضي على الرائحة الغير مستحبة التي تتصاعد من الملابس بعد غسلها، اتبعي هذه الخطوات البسيطة، ينصحك الخبراء بألا تضعى الملابس أو المناشف المبللة داخل سلة الغسيل مباشرة، اتركيها تجف أولًا ثم اغسليها، فهذه العادة تُكسب الغسيل رائحة كريهة، مع الحرص على تجفيف الملابس في الهواء الطلق والشمس، وتجنبي تجفيفها داخل المنزل أو الحمام إلا للضرورة القصوى.

احرصي على وضع الملابس للتهوية في الأيام المشمسة، ونظفي دولابك وافتحيه من حين لآخر، لتعطي متنفسًا للملابس الموجودة داخله، حولي لا تطوي الملابس وهي مُبللة أبدًا، فهذا يساعد على تكاثر البكتيريا، وزيادة رائحتها الكريهة، مع الحرص على عدم وضع قطعة الملابس ذات الرائحة الكريهة في الفريزر، إذا لم يكن لديكِ وقت لغسلها وانتظارها حتى تجف، إذ إن درجة الحرارة شديدة البرودة تؤدي إلى قتلها.

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