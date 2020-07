طرق مختلفة لتعلم اللغة الإنكليزية بسهولة

تعرّف اللغة الإنكليزية بأنها لغة العصر، وتصنف كواحدة من أهم اللغات التي يسعى الإنسان ليتعلمها من كل صوت وحدب، فهي لغة العالم الذي يطوف في فلكها، ولغة العلوم على اختلافها، ولغة أهم العلماء والفلاسفة، لغة السياسة، والطب والهندسة والتربية، لغة العلم المتقدم والأبحاث الحديثة.

وترتبط فرص العمل ارتباطا وثيقا بقدرة المتقدم على التعبير والكتابة بالإنكليزية أو امتلاكه واحدة منهما أقله، وقلما وجد الشباب فرص عمل لا تكون الإنكليزية شرطا منها، وذلك بسبب انفتاح جميع القطاعات وشتى المجالات على العالم، وبطبيعة الحال، فإن اللغة الإنكليزية هي لغة التواصل الأولى.

رغم الانتشار الواسع للغة، لا تزال كلفتها باهظة في العديد من المراكز، لذلك جمعنا لكم أفضل الطرق والوسائل لتعلم اللغة الإنكليزية في المنزل، لكن عليكم التذكر دائما، أن اللغة تحتاج لعناية واهتمام وكأنها نبتة، والأهم، أن تستمر في ممارستها حتى لو كانت الجملة خطأ، ولا تقلق من التكرار والمحاولة، لأنها ستقودك حتما للتحدث بطلاقة في قادم الأيام.

أولا: عوّد أذنك على استماع اللغة الإنكليزية

اكسر الحاجز مع اللغة، حاول أن تسمعها حتى لو كنت لا تفهم الحديث أو الفيلم أو الأغنية، لكن تعودك على السمع سيخلق جسرا لتعبر باتجاه تعلم اللغة، فيمكنك أن تسمع الأغاني، أو أن تشغل الراديو على إذاعة تبث بالإنكليزية، حاول أن تسمعها وأنت تقوم بأي نشاط غير ذهني، أو يمكنك مشاهدة فيلمك المفضل لكن بدون قراءة الترجمة والاعتماد على ذاكرتك بربط الأحداث، مع الأيام ستشعر بأنك تلفظ الإنكليزية كما لو أنك تعلمتها في بلد أجنبي.

ثانيا: تعلم اللغة الإنكليزية عبر المواقع، نذكر منها موقع BBC

يقدّم الموقع الكثير من الفقرات الشيّقة لتعليم اللغة بطرقٍ عصرية مبتكرة، منها فقرة 6 minutes English التي تحتوي على تسجيلات صوتية منوّعة يناقش كلّ منها موضوعاً معيناً لمدّة 6 دقائق، وتكون مرفقةً بنسخة مكتوبةٍ من النصّ المسجّل وبشرح المفردات الجديدة فيه

وفقرة Words in the News الأسبوعية التي تقدّم لك تقريراً إخبارياً في مقطع فيديو تتعلّم من خلاله خمس كلمات أو عبارات مفيدة يمكنك استخدامها في حديثك اليومي. هناك أيضاً فقرة The English We Speak التي تتعرّف من خلالها على آخر الكلمات والعبارات الانجليزية المستخدمة في أقل من 3 دقائق. وأخيراً فقرة Pronunciation التي تعلّمك طريقة النطق الصحيح للكلمات من خلال الفيديو.

ثالثا: تعلم اللغة عبر التطبيقات، مثل Duolingo

إذا لم تكن تجرؤ بعد على تعلم الانكليزية باستخدام الانكليزية فقط، سيشكّل Duolingo الحل الأنسب بالنسبة لك، كما يستخدم اللغة العربية في تعليم الانكليزية.

فتحفظ الكلمات من خلال التعرّف على مرادفاتها في لغتك ومشاهدة الصور الإيضاحية والاستماع إلى النطق. يمكنك أن تبدأ من الأساسيات أو أن تخضع لاختبار تحديد مستوى ينقلك إلى الدروس المناسبة.

يجب أن تختار اللغة العربية كلغة الموقع ليتاح لك خيار تعلم الانكليزية. ويمكنك أن تحمّل تطبيق Duolingo للهواتف الذكية الذي سيمكّنك من متابعة التدريب أينما كنت.

رابعا، إذا كنت تريد تعلم الإنكليزية في وقت قصير وضمن خطة

خصص شهرين أو ٣ أشهر تركز فيها على حفظ أكبر قدر من المفردات وقراءة النصوص والمقالات أو الخواطر المتنوعة وحاول ترجمتها.

تابع أفلام غير مترجمة، لمدة ثلاثة أشهر ثم اطلع على الترجمة وافهمها فهم عام في البداية ولا داعي للتعمق ف ث هذه المرحلة، ثم قم بمشاهدة الفيلم مرة أخرى مع الترجمة وحاول التنبه للنص جيدا، بعد فهمك للنص، عد لمتابعة الفبلم نفسه وستلاحظ الفرق جيدا.

كرر هذه المحاولة لفترة أخرى وستجد نفسك متحدثا للغة ومتقنا لها، تذكر، لا تخشى التحدث أمام أصدقائك أو أهلك حتى لو أخطأت.