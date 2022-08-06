طريقة التعامل مع الأبناء عند الحصول على مجموع ضعيف

يمكن أن يكون وقت الامتحان وقتًا مرهقًا بشكل خاص للآباء والأطفال على حد سواء، حيث تعتبر هذه الاختبارات غالبًا المؤشر النهائي للنجاح، وعندما يفشل الأبناء في الامتحانات أو عندما يحصلون على مجموع ضعيف، يشعر الآباء غالبًا أن أبنائهم لا يبذلون قصارى جهدهم أو لا يأخذون دراستهم على محمل الجد، وهذا ليس هو الحال دائمًا وهناك الكثير لنتعلمه من الامتحان الفاشل.

أهم النصائح للآباء للمساعدة في إعادة أبنائهم إلى المسار الصحيح وكيفية التعامل مع فشل الامتحان أو عند الحصول على المجموع الضعيف، وذلك حسب ما ذكره موقع “bright-culture”.

امنح طفلك بعض الراحة

يمكن أن تؤدي مشاكل الرؤية أو الصحة إلى أداء الطلاب بأقل من أفضل ما لديهم ويجب مراعاة هذه المشكلات عندما يواجه الأبناء صعوبة في المدرسة، ويجب أن يحصل الأبناء على قسط جيد من الراحة قبل الاختبار وأن يتناولوا فطورًا جيدًا، وسيسمح هذا للدماغ بالعمل في أفضل حالاته ويجعل تذكر الذاكرة أسهل بكثير، وإذا كان الطلاب يعانون من عادات النوم والأكل السيئة، فغالبًا ما ينعكس ذلك في درجات الاختبار الخاصة بهم.

إجراء محادثة مفتوحة مع ابنك

عندما يفشل الأبناء في المدرسة أو الأمتحان، فإن هذا يوفر للآباء فرصة لإجراء مناقشات مهمة مع أطفالهم حول قيمة التعليم، والتفاني في دراستهم، ويسمح لك بالمشاركة بشكل كامل في تعليمهم، واسأل الأطفال عن السبب وراء فشلهم في الامتحان، عادة ما يعرفون سبب المشكلة وراء انخفاض درجاتهم في الاختبار.

إذا شعرت أنك تواجه صعوبة في التواصل مع ابنك، فاجعل شخصًا آخر مثل مدرسك التعليمي لتحليل ابنك والتحدث معه.

ساعد ابنك على تطوير عادات دراسية جيدة

ساعد ابنك على تطوير عادات دراسة جيدة مع الحفاظ على التوازن، وهناك شيء مثل الدراسة أكثر من اللازم، ويجب أن يكون لدى الطلاب وقت كل يوم للعب، وقضاء الوقت مع أفراد الأسرة، والمساعدة في جميع أنحاء المنزل في أي أعمال منزلية يجب القيام بها على أساس يومي، وهذا يعلم الأطفال كيفية موازنة حياتهم بنجاح كبالغين.

لا تؤدي الدراسة لفترة طويلة إلى زيادة كمية المواد التي يتم تذكرها ويمكن أن يكون لها تأثير معاكس.

توقعات معقولة

من المهم أن يكون الوالدان منطقيين بشأن إنجازات أطفالهم، ولن يصبح كل طفل عالم صواريخ ولديه 100٪ على كل شيء، كل شخص هو فرد، على هذا النحو، قد يكون طفلك ماهرًا في اللغات ولكنه سيء ​​في الرياضيات أو يحرز درجات عالية في الكيمياء والفيزياء، لكنه لا يحظى بأداء جيد في التاريخ أو الدراسات الثقافية.

اجعل أهداف ابنك واقعية بالنسبة له كفرد، وأن معرفة الفرق بين الوقت الذي يفشل فيه طفلك لأنهم لا يحاولون وعندما يفشلون بسبب مجالات القوة المختلفة هو المفتاح.

ساعد ابنك على تعلم نقاط قوته وضعفه

ساعد الطلاب على تحديد المجالات التي يواجهون صعوبة فيها وتلك التي يتفوقون فيها دون أي جهد، واضبط وقت الدراسة والتركيز بحيث يتم استخدام معظم الوقت الذي يقضيه في الدراسة في المناطق التي يواجه فيها طفلك صعوبة وليس في المجالات التي يتقنها بشكل طبيعي.

علم ابنك ليس فقط أداء واجباتهم المدرسية ولكن تطوير المهارات التنظيمية والمسؤولية والبصيرة والتفاني، وتؤثر هذه المهارات على التعلم تمامًا مثل أي شيء آخر ويمكن أن يكون لها تأثيرات دراماتيكية على الإنجاز الكلي.

رتب جدولاً شاملاً لطفلك

ساعد الأبناء على تطوير جدول زمني جيد يسمح بتوازن جيد بين المدرسة والأسرة وأوقات الفراغ، واسمح للأطفال بالاسترخاء قليلاً من يومهم المدرسي قبل بدء واجباتهم المدرسية، بعد كل شيء، لقد جلسوا للتو في الفصل لساعات في التعلم النهائي والوصول إلى الواجبات المنزلية على الفور سيكون له نتائج عكسية، ودع عقل طفلك يمتص ما تعلموه قليلاً أثناء قيامهم بعمل روتيني أو اللعب لحرق بعض الطاقة.

بعد ذلك، اجلسهم في بيئة هادئة ودعهم يبدأون، إذا أمكن، قدم وجبة خفيفة عندما يعود الأبناء إلى المنزل من المدرسة قبل أن يبدأوا في واجباتهم المدرسية أو انتظر حتى بعد وجبة المساء للبدء، ويحتاج الدماغ إلى وقود للتعلم ولا يتعلم الأطفال جيدًا أو يحتفظون بالمعلومات جيدًا على معدة فارغة.

النجاح من الفشل

الفشل في حد ذاته مهم، ولا ينجح الناس في كل ما يفعلونه طوال الوقت، وفشلوا في بعض الأحيان، تعليم طفلك أن الفشل من وقت لآخر هو جزء طبيعي من الحياة يمكن أن يساعده على تطوير مهارات مهمة تدوم مدى الحياة.

يعد الحصول على نتيجة اختبار سيئة بمثابة اختبار واقعي لطفلك، ويمكن للفشل وتعلم التعامل مع هذا الفشل بشكل مناسب أن يساعد طفلك على القيام بعمل أفضل في المرة القادمة.

تعلم من أخطاء الماضي

عندما يعود طفلك إلى المنزل بعد فشل امتحان نهاية العام، انظر إليه عن كثب، وساعدهم في العثور على الإجابات الصحيحة للأشياء التي فعلوها بشكل خاطئ، وأعطهم نصائح مفيدة حول كيفية تجنب هذه الأخطاء في الاختبار التالي.

اغتنم هذه الفرصة لتقديم دروس المهارات الحياتية، ولا تنتقد أداء طفلك بقسوة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات التوتر أثناء الاختبارات المستقبلية ويمكن أن يؤدي إلى ضعف أداء طفلك لأن اختبار الإجهاد يمكن أن يخلق مشاكل في استعادة الذاكرة وحل المشكلات، وربما يمكنك الحصول على المساعدة من خلال الاستعانة بمدرس شخصي أو حضور مركز تعليمي.

لا تأخذ فشل طفلك على محمل شخصي

لا تأخذ فشل طفلك على محمل شخصي، وهذا ليس عنك، إنه يتعلق بهم بدلاً من ذلك، قم بتشجيع بيئة إيجابية تشجع طفلك على الاقتراب منك عندما يواجه صعوبة على مدار العام وطلب المساعدة.

لا يريد أي طفل طلب المساعدة عندما يعلم أنه سيحصل على والد غاضب وغير عقلاني يتوقع أكثر مما هو قادر عليه بالفعل، الأخطاء هي جزء من التعلم كما هو الفشل.

أهم شيء يمكنك توفيره لطفلك للنجاح في امتحاناته هو السماح له بالوقوف على قدراته الخاصة، وابتكر عادات جيدة، وعزز النجاح، ثم توقف ودع النجاح أو الفشل يحدث.

إذا جاءك طفلك مستاءً لأنه فشل، فاستخدم ذلك كفرصة لتعلم أنه لا يمكنك أن تكون ناجحًا طوال الوقت الفشل العرضي جزء من الحياة، وأن تعلم كيفية التعافي من الفشل والقيام بعمل أفضل في المرة القادمة لا يقل أهمية عن تعلم إنشاء فقرة بشكل صحيح أو إجراء معادلة كيمياء عضوية معقدة.