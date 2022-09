طريقة مبتكرة لإعادة أي طفل إلى النوم

توصل باحثون إلى طريقة مبتكرة لإعادة أي مولود إلى النوم، إذا استفاق وبدأ بالبكاء ليلا، ولم يستطع الخلود إلى النوم من جديد.

وأشارت نتائج بحث ميداني، نُشرت، الثلاثاء، في مجلة “كورنت بايولوجي” إلى أن أفضل طريقة “لإعادة أي طفل يبكي إلى سريره”هي حمله والمشي به لمدة خمس دقائق، ثم الجلوس، من خمس إلى ثماني دقائق، قبل وضعه في فراشه مجددا.

وأظهرت النتائج أن طريقة المشي والجلوس أثناء حمل الطفل، ناجعة و “تعمل حتى في النهار”.

وتوصل الباحثون إلى استنتاجهم بمقارنة 21 ردة فعل للرضع بأربعة سيناريوهات: إمساك الأمهات لهم أثناء المشي، وحملهم أثناء الجلوس، والاستلقاء معهم في السرير، ووضعهم في سرير بآلية هزازة.

ووجد فريق البحث أن الأطفال قد هدأوا وتباطأت معدلات ضربات القلب لديهم في غضون 30 ثانية من المشي والحمل.

وقال باحثون إن جميع الأطفال توقفوا عن البكاء أثناء هذا التمرين، ونام نصفهم، كما تباطأت معدلات ضربات القلب عندما كانوا مستلقين في سرير هزاز.

