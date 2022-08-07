طفل صغير يتسبّب بحادث أسفر عن مقتل رجل

توفّي رجل بعدما داهمته سيارة في مدينة “هان” غربي ألمانيا مساء السبت 6 آب.

ورجّحت البيانات الصادرة عن الشرطة وقوات الإطفاء أنّ طفلًا صغيرا يبلغ 3 أعوام، تسبّب بالحادث بعدما أطلق مكابح اليد في سيارة والده التي كانت رابضةً فتحركت وداهمت الرجل (50 عاما).

وكان صاحب السيارة البالغ 45 عاما أجلس الطفل الصغير وشقيقه (6 أعوام) على المقعد الخلفي، وربط حزام الأمان لكل منهما قبل أن يترجّل من سيارته ليتحدث إلى الرجل البالغ من العمر 50 عامًا ورجل آخر بجوار السيارة.

وفي تلك الأثناء فتح الصغيران حزام الأمان، وحسب التحقيقات خرج الابن الأكبر من السيارة بينما تسلل الأصغر إلى المقعد الأمامي وأطلق مكابح اليد.

وبعد ذلك، تحركت السيارة وحاول الرجال الثلاثة إيقافها، ولأسباب غير معروفة، انتهى الحال بالضحية محشورًا تحت الجزء الخلفي من السيارة.

ووصلت قوات الإطفاء ورفعت السيارة وحررت الضحية، ورغم محاولات إنعاشه لفظ الرجل أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه الخطيرة.