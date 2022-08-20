طفولة بشعة.. دانييلا رحمة تكشف عن ذكريات صعبة

تحدثت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عن ذكريات مؤلمة عاشتها في مرحلة الطفولة، واصفة إياها بـ”البشعة”.

وقالت دانييلا رحمة، خلال لقائها في برنامج “من القلب” المذاع على قناة أبوظبي: “كان لدي ذكريات في الطفولة منها الرائعة وأخرى بشعة”.

وأشارت رحمة إلى أنه من بين الذكريات التي تمثل لها لحظة سيئة، وكشفت لها عن امتلاكها للحاسة السادسة، هي وقت وفاة جدها الذي أحبته وارتبطت به في طفولتها.

وأكدت أنه أثناء طفولتها حلمت في منامها أن جدها توفي، حيث رأته يسقط على الأرض أمامها ثم فارق الحياة، وفي صباح اليوم التالي تحقق حلمها على أرض الواقع.

وأكدت دانييلا رحمة، أن الموت لحظة صعبة جدا، لكن الموت والفراق أمور ثابتة في الحياة، وحقائق لا يمكن التغافل عنها.

ومن ناحية أخرى، تشارك الفنانة دانييلا رحمة في الجزء الثالث من مسلسل “للموت” المقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2023.

وفي محاولة للترويج للمسلسل، نشرت دانييلا الإعلان التشويقي له عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وفي الإعلان ظهرت دانييلا رحمة برفقة ماغي بوغصن، وهما مستلقيتان على أحد الشواطئ ومصابتان بكدمات.