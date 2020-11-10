طلاق شيرين يثر الجدل … وهل استولى زوجها على أموالها؟

أثارت شائعة طلاق الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أشيع خبر استيلاء زوجها الفنان حسام حبيب على أموالها.

وردت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب بـ”3 كلمات فقط” على التقارير التي تحدثت خلال الساعات الماضية، عن طلاقها من الفنان حسام حبيب.

ونشرت شيرين عبد الوهاب تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” قالت فيها “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… احنا بألف خير”.

وقالت صحيفة “المصري اليوم” إن تلك التصريحات كانت ردا على ما أشيع الفترة الأخيرة، حول نشوب خلافات بين شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، بعد سيطرة زوجها على أموالها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) November 10, 2020

يذكر أن تلك ليست الشائعة الوحيدة، التي طالت العلاقة بين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها، والتي وصلت إلى حد القول بأن عددا من الوسطاء تدخلوا للإصلاح بين الزوجين.

ولكن خرجت شيرين عبد الوهاب حينها، “سمعت أخبارا أو بمعنى أصح شائعات ليس لها أي أساس من الصحة وغير صحيحة بالمرة… بحبك يا صاحبي”.

كما نفى حسام حبيب أيضا عبر “تويتر”، بتغريدة قال فيها: “في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا”.

وتربط النجمين علاقة حب كبيرة لا تخل من الشائعات المستمرة وذلك بسبب فارق العمر بينهما، ولوجودهما الدائم تحت الأضواء الأمر الذس يعرضهما للكثير من التأويل حول امكانية استمرارية العلاقة.