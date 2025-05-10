طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي إلى الواجهة.. هل عاد الثنائي؟

موجة جدل كبير وضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد ان نشر الفنان أحمد فهمي مقطع فيديو من فيلم “مستر إكس”، الذي جمعه بطليقته الفنانة هنا الزاهد، ما أثار التساؤلات حول عودة الثنائي لبعضهما.

ونشر أحمد فهمي فيديو المشهد الذي ظهر فيه وهو يعترف لهنا الزاهد بأنه “مستر إكس”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلّق عليه قائلًا: “لو ده هيثبتلك إني… مفاجأة، مش كده؟”، ما أثار تفاعلًا واسعًا من المتابعين.

وكانت هنا الزاهد وأحمد فهمي قد انفصلا في أواخر عام 2023 بعد زواج استمر أربع سنوات، ولم يكشف أي من الطرفين عن سبب الانفصال، لكن هنا الزاهد عبرت عن تقديرها للتجربة وذكرت أنها تخطت فترة الطلاق ووصلت إلى مرحلة أفضل.

أما أحمد فهمي، فقد أشار إلى أنه صاحب قرار الانفصال ولا ينوي الزواج مرة أخرى.

يعد فيلم “أحمد وأحمد” أحدث أعمال أحمد فهمي وهو من بطولة أحمد السقا وجيهان الشماشرجي، وطارق لطفي، وغادة عبد الرازق، وعلي صبحي، ومحمد لطفي، ورشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أوس أوس، وإبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.

ويلتقى أحمد السقا وأحمد فهمي لأول مرة وجهًا لوجه في السينما، ويقدم النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي، خلال أحداث فيلم أحمد وأحمد الكوميديا الممزوجة ببعض مشاهد الأكشن، إذ تدور الأحداث حول أحمد “أحمد فهمي” الذي يعود إلى مصر للاستقرار فيها بعد سنوات قضاها في الخارج، لكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد “أحمد السقا” في حادث غامض.