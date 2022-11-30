طلب مستغرب.. المنتخب المكسيكي يطلب أكل "الكبسة" قبل المنافسة المصيرية مع السعودية!

يتحضر فريقا الأخضر السعودي ونظيره المكسيكي للمواجهة الحماسية التي ستجمع بينهما (الأربعاء 30-11-2022) في ختام لقاءات المجموعة الثالثة من نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وفي تصرف مفاجئ، طلبت بعثة منتخب المكسيك من اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر أن يتم تأمين الطبق الرئيسي للوجبات السعودية، وهي الكبسة والجريش أمس الاثنين لتناولها والوقوف على مكونات تلك المأكولات السعودية قبل المواجهة المصيرية، وبالفعل تم تأمين الأكلات السعودية.

وعزا مسؤولون في البعثة المكسيكية مطالبتهم بالأكل السعودي لغرض مشاهدتهم قوة اللاعب السعودية وحماسه، وأن هذا الأمر بتلك المواصفات سببها تناول هذا الأكلات التي تضم أطباقا فيها كميات من الطاقة التي تساعد اللاعب لمواصلة الحركة والنشاط طوال الـ90 دقيقة.

وتلعب السعودية بوجه المنتخب المكسيكي في 30 نوفمبر في استاد لوسيل، وفي حال فازت السعودية على المكسيك تتأهل فورا.

أما في حال تعادلت السعودية مع المكسيك، وخسرت الأرجنتين بوجه بولندا، تتأهل السعودية أيضا.

أما إذا ربحت الأرجنتين على بولندا وتعادلت السعودية مع المكسيك، فعندها تتأهل الأرجنتين مع 6 نقاط، وبولندا مع 4 نقاط، والسعودية 4 نقاط، والمكسيك نقطتين، وفي هذه الحالة، يُحتسب فرق الأهداف بين بولندا والسعودية.

وفي حال خسرت السعودية في وجه المكسيك لا يكون لديها أي أمل بالتأهل لأن المكسيك تحصل حينها على 4 نقاط.

وقدمت السعودية أداء جيدا أمام بولندا، السبت، ولكنها أهدرت ركلة جزاء فخسرت 2-صفر باستاد المدينة التعليمية في المجموعة الثالثة.