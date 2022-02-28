الأثنين 7 ذو القعدة 1443 ﻫ - 6 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طليقة الفيشاوي في رسالة غامضة على “انستغرام”

28 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 28 - فبراير - 2022 11:29 مساءً
أحمد الفيشاوي وطليقته ندى الكامل

أحمد الفيشاوي وطليقته ندى الكامل

A A A
طباعة المقال

في رسالة غامضة قامت بنشرها ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك عبر حسابها الشخصي “إنستغرام”، أعلنت فيها تعليق نشاطها على مواقع التواصل، بشكل مؤقت.
وأكدت في منشور على صفحتها أنها ستأخذ استراحة من السوشيال ميديا، كاتبة “لا شيء في داخلي سوى الكراهية والخوف من الناس والرغبة في الهروب.. والأهم أنني لن أغفر لمن شارك في تعذيبي”.

فيما اعتبر مغردون أن الرسالة غير المباشرة موجهة إلى طليقها!

يشار إلى أن الكامل كانت أعلنت في شهر ديسمبر الماضي، انفصالها عن الفيشاوي، مشيرة في الوقت عينه إلى انها ستفتقده كصديق بشدة.

كما طالبت الجميع بعدم الخوض فيالتفاصيل، احتراماً لمشاعر أطفالها وأسرتيهما، خاصة أنها عاشت بصحبة الفيشاوي أربع سنوات، معتبرة أنها “كانت نعم الزوجة ونعم السند، وقدمت كل ما تملك من حب وتضحية.”، وفق قولها في حينه.

يذكر أن الثنائي أثار الكثير من الجدل قبل انفصالهما، بسبب تصرفاتهما “الرومانسية الجريئة” أمام عدسات الكاميرا في المناسبات الفنية والمهرجانات.

    المزيد من منوعات

    خالد سرحان لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: صحة الزعيم عادل إمام بألف خير
    فرانكي ديونغ
    دي يونج قد يكون ضحية صفقة برشلونة الجديدة
    توم كروز
    للإسبوع الثاني.. فيلم توم كروز يسيطر على إيرادات السينما في أمريكا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سفينة "اينرجين" في كاريش
    إسرائيل تحذر لبنان: أي ضرر سيلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب
    كاريش
    دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!
    القيادي في حزب الله الشيخ محمد يزبك
    بالفيديو.. قيادي في حزب الله يتوعد الجيش اللبناني!!