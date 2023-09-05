طليقة حسن شاكوش: مش هعتذر من حورية فرغلي

كشفت ريم طارق طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، حقيقة كشفها عن وجود علاقة تربط طليقها والفنانة حورية فرغلي أثناء زواجهما.

وقالت ريم طارق خلال لقائها ببرنامج “قعدة ستات”: أنا محاسبش ست، الشخص ده لو مكتفي بالبنت اللي اتجوزها مش هيبص لحد، الناس بتقولي أبسط حاجة روحي لجوزك مش هروح للغريبة أقولها ليه بتعملي كده، ولا هقعد أحارب في الناس، أنا بشوف إن الشخص لو مش محترم الشخصية اللي معاه خلاص يسيبه لحد تاني يقدره ويحترمه”.

وأما عن تقديمها اعتذارًا للفنانة حورية فرغلي، فأكدت ريم طارق أنها لن تعتذر لها: ” حورية فرغلي قالت إني مذكرتش اسمها وإني قولت حرف بس، وهي مش زعلانة وأنا مجبتش سيرتها، ومش هعتذر لأني مقولتش مين الشخصية”.