طليقة "سعد الصغير" تعتدي عليه بآلة حادة!

اتهم الفنان الشعبي سعد الصغير طليقته الراقصة برلنتي عامر بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، أثناء تواجده داخل أحد الفنادق الشهيرة في الهرم.

وأفادت تقارير بأن الصغير تقدَّم ببلاغ للأجهزة الأمنية ضد طليقته، اليوم، لافتًا إلى أنه تعرض لإصابة في الرأس، إثر اعتدائها عليه بالضرب مستخدمةً آلة حادة، وذلك على مرأى من المتواجدين في الفندق.

ويأتي البلاغ بعد فترة من إخلاء جهات التحقيق سبيل الصغير في واقعة اتهام زوجته هدير محمد له بتصويرها في غرفة نومها من دون علمها.

اتهامات بالسرقة

كانت برلنتي عامر قد وجَّهت سابقًا العديد من الاتهامات لطليقها، والتي كان منها اتهامه بسرقة أغنيتها الجديدة لأجل إعطائها لمطربة أخرى. أوضحت عامر، حينها، أنها تمتلك الإثباتات التي تؤكد ملكيتها للأغنية، قائلةً: “على العموم واخدة سكرين شوت لكل المحادثات وإثباتات على أغنيتي”.

كانت برلنتي أيضًا، قد شاركت منشورًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، توضح خلاله تعرضها للتهديد من طليقها سعد الصغير، قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سعد، عملت لك إيه لكمية التهديدات دي، ربنا موجود، والبلد فيها قانون”.

يشار إلى أن الراقصة برلنتي عامر كانت قد أعلنت انفصالها عن زوجها سعد الصغير في شهر يونيو الماضي، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من ظهورهما معًا خلال حفل زفاف المطرب حمزة الصغير.