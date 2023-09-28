طليقة شريف منير: لم أكن يوماً صديقة لزوجته الأولى!

بعد إعلان الفنان شريف منير انفصاله رسمياً عن الفنانة لورا عماد، خرجت الأخيرة لتدافع عن نفسها للمرة الأولى ضد الأخبار التي تم تداولها عن طبيعة علاقتها بطليقة الفنان الأولى ناهد التي توفيت منذ سنوات، وأنها خطفت شريف منها باعتبارهما صديقتين، مؤكدةً أنها لم تكن يوماً صديقة لناهد مثلما أُشيع، وأنها تعرفت إلى شريف منير بعد طلاقه منها.

وقالت عماد: “عمري ما كنت أعرف ناهد، وبدأت التواصل معها بعد ما خلّفت بنتي الأولى، أنا إزاي هبقى صاحبتها وأروح أتجوز جوزها؟”.

وأضافت أنها كانت تزور ناهد خلال فترة مرضها بالسرطان، قائلةً: “لما دخلت حياة شريف منير كانوا منفصلين وأنا مش صاحبتها، أنا كنت بروح أزورها في المستشفى وبعمل واجب إنساني في حد على فراش الموت. وأي حد كان ممكن يزورها لأنها كانت في المستشفى، واللي وقفت معاها كانت أختها”.

وكانت أخبار قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أن لورا عماد وناهد كانتا صديقتين، وخلال إصابة ناهد بسرطان القولون كانت لورا تعمل على خدمتها.

ويُشار إلى أن شريف منير أعلن طلاقه رسمياً من لورا عماد، حيث كتب في منشور عبر حسابه في موقع “إنستغرام”: “تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا… كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير”.