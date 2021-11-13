طليقة مصطفى فهمي تفضح أسراراً: نسج حكايات قذرة بحقي

في جديد الاتهامات المتبادلة بين الفنان مصطفى فهمي، وطليقته اللبنانية فاتن موسى، فتحت الأخيرة النار على الممثل الشهير ونشرت رسالة حديثة عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، كشفت فيها أن طليقها يخوض في سمعتها وسيرتها عبر بردوكاستات ممنهجة يرسلها تباعا عبر الواتساب” لكل جهات الاتصال عنده كافة كل الأصدقاء والمعارف والزملاء والشخصيات المصرية المختلفة.

وقالت تحت منشور يحمل كلمات لغاندي “بيانات مغرضة كاذبة غير حقيقية تمسني وتطالني بالباطل، إضافة لإطلاق العنان للسانه وخياله في الجلسات الخاصة بشتمي واتهامي زورا والمساس بي وإنكار فضلي وقيمتي وحضوري بحياته، والخوض في سمعتي والافتراء عليّ وقول ونسج حكايات عجيبة قذرة بحقي تحمل كل ما فيه المساس بكرامتي وسمعتي وأخلاقي وسلوكي؛ بهدف الحشد حوله وتشويه سمعتي وصورتي والتشهير بي وتبرير ما اقترفه بحقي غدراً وعدواناً والتضييق عليّ وإضعافي فلا أجد نصيراً إزاء استقوائه عليّ والاستبداد بي”.

كما أضافت “طالما أنا كذلك، كيف ارتبط بي ما يفوق ست سنوات وتزوجنا لأكثر من أربع سنوات ورآنا القاصي والداني معا لا نفترق ليلاً ولا نهاراً..!..وطالما أنا كذلك كيف يقبلها على رجولته واسمه وشخصه؟.

متسائلة “أهذه شِيَم الرجال أهكذا تكون أخلاق الرجال في حفظ كرامات زوجاتهم وأهل بيتهم وأعراضهم، وهل كان يفتقد إلى الأهلية وليس لديه قرار وهو الرجل الذكي المسيطر القائد “سي السيد” كما يصف نفسه عندما أحبني وتزوجني وعاش معي وعاشرني.. أم كان مُجاملاً لي ومُغيّباً ومسحوراً مثلاً” .

اختفاء الأغراض الشخصية والأحذية

وكانت طليقة فهمي قد نشرت قبل أيام، فيديو عبر صفحتها على موقع “إنستغرام” كشفت فيه اختفاء أغراضها الشخصية من شقتهما في مصر.

وتساءلت موسى في الفيديو عن مصير متعلقاتها الشخصية وجميع ملابسها الشتوية والصيفية ومجوهراتها، حتى إنها تساءلت عن اختفاء حاسوبها المحمول وأحذيتها.

في المقابل، حرر محامي الفنان مصطفى فهمي، محضرا بقسم شرطة الدقي، اتهم فيه طليقته بالاستيلاء على متعلقات من شقة الزوجية.

طلاق مفاجئ

وكانت فاتن موسى كشفت مساء الأربعاء، تطورات جديدة في قصة الطلاق المفاجئ والذي تم غيابياً على يد محاميه.

وكتبت على حسابها: “كنت طوال المدة الفائتة تحت تأثير صدمة شديدة مما اقترفه بحقي من إعلانه طلاقي عبر السوشيال ميديا، وأنا لم أرَ أو أستلم أو أعلم أو أتفاهم”.

يذكر أن الفنان مصطفى فهمي واجه مشكلات مماثلة مع زوجته السابقة الفنانة رانيا فريد شوقي انتهت بطلاق مفاجئ أيضا، كما واجه شقيقه الفنان حسين فهمي العديد من الخلافات مع طليقاته من داخل الوسط الفني وخارجه وصل بعضها إلى القضاء.