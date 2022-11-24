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طليق عبلة كامل يؤكد خبر اعتزالها التمثيل

منذ 39 دقيقة
عبلة كامل

عبلة كامل

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كشفت الفنان أحمد كمال أسباب اعتزال زوجته السابقة الفنانة الكبيرة عبلة كامل.

حيث غابت الفنانة كاملة لفترة طويل عن الساحة الفنية، الأمر الذي دفع البعض أن يرجح غيابها بأنه اعتزالا للتمثيل، وصرح الفنان أحمد كمال طليق الفنانة عبلة كامل بأن الحياة والإيقاع المجهد دفع الفنانة عبلة كاملة للابتعاد عن الشاشة.

وأضاف أنه حين تشعر الفنانة بأنها متحمسة للعمل ستعود مرة أخرى.

وشاركت عبلة كامل في 7 مسرحيات، و36 فيلما، 43 عملا دراميا، وكان أخرها مسلسل سلسال الدم في عام 2018.

وقال كمال في حواره ببرنامج “الستات”، يوم الأربعاء 24\11\2022، أن الفنان من الممكن أن يعتزل بسبب اكتفائه بما قدم أو اعتراضه على أوضاع الوسط نفسه أو أمور كثيرة أخرى.

وأوضح: “بالنسبة لعبلة، فالأمر أن هذه الحياة والإيقاع المجهد بقى غير مناسب لها، وممكن بعد شوية لما تلاقي نفسها متحمسة إنها ترجع تاني هتشتغل”.

وأشار كمال إلى أن ابنتيه من الفنانة عبلة كامل متزوجتان من أجانب، لافتًا أن ذلك تم دون حفل زفاف.

وتابع: “لم نتدخل أنا أو عبلة كامل في زواج البنات، هما اللي اختاروا، زينب تزوجت من شخص إنجليزي، وفاطمة تزوجت من شخص بولندي”.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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