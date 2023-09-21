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طليق علا غانم يعلن انفصالهما بشكل رسمي

منذ 37 دقيقة
علا غانم

علا غانم

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صرح رجل الأعمال عبد العزيز حسن طليق الفنانة علا غانم، إن الطلاق تم بشكل رسمي فى مصر، ولم يتم فى أمريكا نظرا لاختلاف القوانين.

وأضاف المستشار القانوني لطليق علا غانم في مؤتمر صحفي، أن قانون الانفصال فى الولايات المتحدة الأمريكية، يختص على تقسيم جميع الأموال سويا حتى يتم الانفصال، ولكن لم يتم التقسيم حتى الآن.

وتابع أنه من المفترض أن يتم الطلاق فى أمريكا بشكل رسمي بعد ٦ أشهر، منوها بأنه تم الطلاق فى شهر مايو الماضى.

وبدأت الأزمة بين علا غانم و طليقها منذ أن صرحت علا بتعرضها للضرب المبرح والطرد من منزلها على يد بلطجية استعان بهم زوجها السابق، وقالت علا غانم، إنها تعرضت لهجوم عنيف من قبل بلطجية مما أدى إلى أنها رفعت دعوى خلع ضده.

يذكر أن الفنانة علا غانم قد كتبت منشور فور تعرضها للضرب والعنف، لطلب الاستغاثة من المركز القومي ذلك من خلال حسابها الرسمي على إنستغرام.

وعلقت “استغاثة للمركز القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، أنا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي وأتعرض للمؤامرة وبلطجة وتهديد لي ولأسرتي بالكامل أغيثوني”.

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