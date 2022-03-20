طليق غادة عادل عن حالتها الصحية "اتكتب لها عمر جديد"

كشف المخرج مجدي الهواري، تطورات الحالة الصحية لطليقته الفنانة غادة عادل، وقال خلال تصريحات تلفزيونية: إن حالة غادة عادل حالياً أفضل، معقباً: “انكتب لها عمر جديد”.

وتعرضت غادة عادل مؤخرا لأزمة صحية قالت عنها في تصريحات تلفزيونية: “أنا رجعتلي روحي من تاني، أنا من أول امبارح كنت في أوحش وقت ليا ومكنتش حاسة بالدنيا”.متابعه: “كان عندي حرارة لا تنزل والأولاد كانت نفسيتهم صعبة علشان كده نزلوا الصورة على السوشيال ميديا علشان الناس تدعيلي وفعلا ربنا استجاب”، “أول مرة مزعلش على حاجة نزلت على السوشيال ميديا بس الحمد لله التحليل أكد أن العدوى قلت وكنت بأخذ مضاد حيوي في عروقي”.وأردفت غادة عادل: “من وأنا في التصوير وكان عندي حرقان وانسداد في المثانة وكنت

فاكرة من المجهود ولما راح قولت إني خفت وبعدين أول ما وصلت لندن مبقتش عارف أمشي واكتشفت أنها عدوى بكتيرية طلعت على الكلى ووصلت للدم”.واستكملت حديثها:”الحمد لله لم تصل للتسمم وأنا جيت لندن بعد إجازة من تصوير المسلسل 5 أيام وهعمل تحليل تاني علشان أعرف نسبة العدوى وصلت لقد إيه”.

ومن جهة أخرى تشهد دراما رمضان المقبل 2022، عودة عدد من الفنانين للعمل سوياً بعد سنوات من تعاونهما سواء في الدراما أو السينما، خاصة في ظل اعتماد معظم مسلسلات الموسم على أكثر من بطل في القصة التي يتم تقديمها، لاسيما أن ذلك أثبت نجاحه في السنوات الماضية و‘ثراء الدراما بوجود أكثر من نجم في العمل. ولعل عودة تعاون النجمتين يسرا وغادة عادل من أبرز اللقاءات بعد غياب في دراما رمضان هذا العمل، إذ تجتمع الثنائى في مسلسل “أحلام سعيدة” الذى يتم تصويره حاليًا للعرض في شهر رمضان المقبل، وذلك بعد 7 سنوات من مشاركتهما سويًا في مسلسل “سرايا عابدين” الذى تم عرضه في عام 2014، والمفارقة أن العملين بتوقيع المخرج عمرو عرفة.

مسلسل “أحلام سعيدة” بطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، شيماء سيف، انتصار، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل ويتم تصوير مشاهد العمل بشكل مكثف للعرض فى شهر رمضان المقبل.