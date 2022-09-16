طوني عيسى لصوت بيروت إنترناشونال: أؤيد ما قامت به سالي حافظ

يحاول النجم طوني عيسى أن يجتهد في تقديم الأدوار التي تسند عليه. وقد تكون هذه الأدوار مساحتها غير كبيرة لكنها تعلم عند المشاهد وتصبح حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي. شارك أخيرا طوني بمسلسل ” العين بالعين” الذي يعرض على منصة ” شاهد” من بطولة رامي عياش وسيرين عبد النور.

ويؤدي فيه دور المجرم ” راجي” لكن قبل الخوض في تفاصيل أعماله الفنية قال ل” صوت بيروت إنترناشونال” عن رأيه بإقتحام الفتاة سالي حافظ لأحد البنوك لتحصل حقوقها المادية كي تعالج شقيقتها المريضة بالسرطان، وهل يؤيد ما فعلته قال” طبعا أؤيد ما قامت ، فنحن لدينا مسؤولين فاسدين أكلوا حقوق الناس وحرمونا من كل أمورنا الحياتية.وللأسف سرقوا أموالنا وهذا ما أضطر سالي وغيرها من اللجوء للعنف لتحصيل ودائعهم. وبالانتقال للحديث عن أعماله الفنية أكد أنه أعتذر عن تصوير الجزء الثاني من مسلسل ” صالون زهرة” الذي بدأ تصويره منذ أيام من بطولة نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار وعن الأسباب قال “: لم يعجبني تطور الشخصية التي لعبتها في الجزء الأول لذلك أعتذرت دون أن أغضب أحد.

وبالنسبة لدوره في مسلسل ” العين بالعين” الذي حقق نجاحا لافتا أشار طوني أن الأصداء كانت إيجابية جدا وكلام الناس على السوشيل ميديا كان رائعا وهذا دليل أن الممثل الذي يتعب على تجسيد دوره بعيدا عن مساحته يلقى آراء إيجابية من الجمهور. وردات الفعل هذه لمستها منذ ثلاث سنوات عندما شاركت في ٧ حلقات في مسلسل ” ٢٠٢٠” بدور ” هرم” ورغم مساحته القليلة لكنه أعجب المشاهدين جدا. وهنا يتساءل طوني عيسى عن عدم إتاحة الفرص له كي يلعب البطولات.

وقد قال أنه تلقى تهنئة من المنتج صادق صباح وأبنته لمى “وأشادوا بنجاحي وقالوا لي أنني أبن شركة ” صباح إخوان” والتعاون بيننا سيستمر إن شاء الله. وعن مشاريعه المستقبلية قال ” منذ أيام عدت من تركيا حيث أجتمعت مع شركة إنتاج كبيرة هناك ويجري الحديث عن مشروع درامي تركي إنما لم يحدد اللغة التي سأتحدث بها سواء العربية أو التركية . وعن رأيه بالأعمال التركية التي تقدم بالنسخة العربية أكد أنه قدم منذ سنوات مسلسل ” خمسين ألف” المأخوذ عن ” حب للإيجار” لكنني لا أحبذ تعربة الأعمال الغربية. وأخيرا أوضح أنه من المحتمل أن يشارك في الموسم الرمضاني المقبل وسيعلن عن التفاصيل قريبا.