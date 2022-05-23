طوني عيسى لـ”صوت بيروت”: إبنتي غيّرت حياتي

يعيش الممثل اللبناني طوني عيسى حالة نشاط فنّية في هذه الفترة، اذ يتم حاليا عرض مسلسل “بيوت من ورق” الذي شارك فيه، كما يستعد لتصوير مسلسل جديد بعنوان “العين بالعين” إلى جانب المطرب رامي عياش والنجمة سيرين عبد النور ومن إخراج رندة العلم.

وحول مسلسل “بيوت من ورق”، أوضح عيسى في حواره مع ” صوت بيروت إنترناشونال”، أن “فجأة ومن دون سابق إنذار بدأ عرض مسلسل “بيوت من ورق” الذي كان قد أنتهى من تصويره قبل أسابيع على منصة “Tod””، آسفا أنه “لم يكن على علم بموعد عرضه إلا بعد مرور أكثر من أسبوع لأن هذه المنصة غير منتشرة”.

وعن دوره، أوضح عيسى أنه “يقدم شخصية محام يلعب على الحبال ويعيش قصة حب من طرف واحد مع بطلة العمل داليدا خليل”.

وأوضح أن “المسلسل يتألف من ٥٠ حلقة”، متمنيا أن “يعرض على إحدى المحطات التلفزيونية كي يأخذ حقه”، مشيرا الى أنه “أنتهى من تصوير كل المشاهد قبل فترة وليس كما يشاع أن هناك مشاهد لم تصور بعد”.

بالتوازي، وقّع طوني عيسى، قبل أيام عقدا جديدا مع شركة “صباح إخوان” ليشارك في بطولة مسلسل “العين بالعين”، وقال: “نعم وقعت العقد وإن شاء الله سنبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة”.

وكشف أنه “سيلعب شخصية “راجي”، الرجل السيء السمعة والمحتال الذي تربطه علاقة ثأر مع بطلة العمل سيرين عبد النور، رافضا الكشف عن تفاصيل آخرى”.

على صعيد آخر، وفيما يتعلق بحياته الشخصية، قال عيسى: “أمس إحتفلت مع زوجتي بذكرى مرور عام على زواجنا وفي هذه السنة لم نستطع أن نخرج ونسافر كثيرا بسبب الحمل الذي حصل بسرعة”.

وتابع: “لكن مجيء طفلتي على هذه الدنيا غيّر حياتي وأنا مستمتع بالأبوة وابنتي غير مزعجة فهي طفلة هادئة”.

وختاما، أفاد طوني عيسى بأنه “تلقى عروض عمل عدة في الفترة المقبلة لكن الأمور ما زالت غير رسمية”.