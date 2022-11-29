الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 29 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"طيبة القطريين تعبتني"... فيديو عن الضيافة الرائعة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ ساعتين
آخر تحديث: 29 - نوفمبر - 2022 8:42 صباحًا
كأس العالم

كأس العالم

A A A
طباعة المقال

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاب أعجب بطيبة القطريين ورقيّهم في التعامل مع الآخرين.

وقال في فيديو نشره عبر “تيك توك”: “مرة طلبت كيف يتم تحويلي للمكالمات الخارجية، فلم يقبل مواطن قطري إلا أن أتصل من جواله، ومرة لم يسحب حسابي مالاً فدفع مواطن قطري كامل الحساب ولم يقبل أن أحوّل له مالاً، ومرة ثالثة سألت شاب قطري عن كيفية الوصول إلى الميترو فأصرّ على أن أركب معه في السيارة”.

وأضاف: “تعبني القطريين بطيبتهم”.

ويعيش القطريون والعالم أجواء رائعة في العالم مع مباريات مونديال قطر 2022.

وانطلقت كأس العالم 2022 يوم الأحد 20 تشرين الثاني، وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر القادم، وترغب المنتخبات التقليدية في إضافة لقب جديد لخزائنها، بينما تبحث أخرى عن مشاركة مشرفة.

@i7mai9

#لوسيل_قطر #كأس_العالم_2022 #qatar2022 #fypシ #fyp #viral #viral #حميص #قطر2022

♬ الصوت الأصلي – حميص

 

    المزيد من منوعات

    الحاجز المرجاني العظيم
    توصية أممية بإدراج الحاجز المرجاني العظيم كتراث عالمي معرض للخطر
    كريستيانو رونالدو
    كأس العالم قطر ٢٢
    فوز البرتغال 2-صفر على أوروغواي لتصبح ثالث فريق يتأهل لدور 16
    كأس العالم في قطر
    محتج يقتحم الملعب خلال مباراة البرتغال وأوروجواي في كأس العالم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نادين نسيب نجيم
    فيديو نادين نجيم يثير الجدل.. والاخيرة ترد: هيدا خطيبي و انا حرة بحياتي
    دول الاتحاد الأوروبي تسهل التنقل لحاملي جوازات سفر الدول الأعضاء في الاتحاد
    للباحثين عن جنسية أوروبية.. دولة كبيرة تمنح تسهيلات جديدة!
    فندق فينيسيا بيروت
    فيديو.. الاعتداء على أشخاص في "فندق فينيسيا"