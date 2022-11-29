"طيبة القطريين تعبتني"... فيديو عن الضيافة الرائعة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاب أعجب بطيبة القطريين ورقيّهم في التعامل مع الآخرين.

وقال في فيديو نشره عبر “تيك توك”: “مرة طلبت كيف يتم تحويلي للمكالمات الخارجية، فلم يقبل مواطن قطري إلا أن أتصل من جواله، ومرة لم يسحب حسابي مالاً فدفع مواطن قطري كامل الحساب ولم يقبل أن أحوّل له مالاً، ومرة ثالثة سألت شاب قطري عن كيفية الوصول إلى الميترو فأصرّ على أن أركب معه في السيارة”.

وأضاف: “تعبني القطريين بطيبتهم”.

ويعيش القطريون والعالم أجواء رائعة في العالم مع مباريات مونديال قطر 2022.

وانطلقت كأس العالم 2022 يوم الأحد 20 تشرين الثاني، وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر القادم، وترغب المنتخبات التقليدية في إضافة لقب جديد لخزائنها، بينما تبحث أخرى عن مشاركة مشرفة.