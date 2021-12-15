ظافر العابدين يكشف سبب تأجيل فيلم “العنكبوت”

كشف الفنان ظافر العابدين عن سبب تأجيل عرض فيلم “العنكبوت” الذي يشارك في بطولته بجانب النجمين منى زكي وأحمد السقا.

قال ظافر: “الفيلم ضخم وأكشن، واستغرق تصويره الكثير، وانتهينا منه بالفعل لكن تتنظر الوقت المثالي لعرضه، في موسم أجازات وتكون انتهت الكورونا بشكل كبير”، حسب تصريحاته لبرنامج “ET بالعربي”.

وأكد أنه متحمس لتقديم الجزء الثالث من مسلسل “عروس بيروت”.

فيلم “العنكبوت” من بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر عابدين، يسرا اللوزي، محمد لطفي وغيرهم نخبة من النجوم. الفيلم من تأليف محمد ناير ومن إخراج أحمد نادر جلال.

أما “عروس بيروت” تم عرض جزئين منه خلال عامي 2019 و2020، وتكون كل جزء من 85 حلقة، وشارك في بطولته ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، جو طراد، محمد الأحمد ومرام علي.

دارت الأحداث السابقة حول العلاقة بين فارس وثريا، الزوجين اللذان جمعتهما قصة حب قوية، شهدت رفض من جانب عائلة فارس بسبب الفوارق الاجتماعية بين العائلتين، إلى جانب العلاقة المتقلبة بين ثريا وحماتها عقب الزواج.