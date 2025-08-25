ظاهرة فلكية نادرة.. العالم والمنطقة العربية على موعد مع خسوف كلي للقمر

يشهد العالم والمنطقة العربية، مساء الأحد المقبل 7 سبتمبر، ظاهرة فلكية نادرة تتمثل في خسوف كلي للقمر، والذي يمكن متابعته بالعين المجردة دون الحاجة لأي أدوات خاصة.

يُعد هذا الخسوف من أبرز الأحداث الفلكية للعام الحالي، ويتزامن توقيته مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول 1447هـ. ويُتوقع أن تستمر مراحله لأكثر من خمس ساعات.

من جانبة، صرّح الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لـ”العربية نت” و”الحدث نت”، أن القمر سيغيب كلياً داخل ظل الأرض بنسبة 136.2% عند ذروة الخسوف، بمعنى أن الظل سيغطي مساحة أكبر من قرص القمر نفسه، وهو ما يمنح المشهد ظاهرة فلكية بديعة يمكن متابعتها بالعين المجردة دون أي خطورة على النظر، على عكس كسوف الشمس الذي يحتاج إلى وسائل حماية خاصة.

5 ساعات ونصف

وأشار إلى أن جميع مراحل الخسوف ستستغرق نحو خمس ساعات و27 دقيقة، منها ساعة و22 دقيقة تقريباً سيبقى القمر خلالها في حالة خسوف كلي.

وتبدأ أولى المراحل عند الساعة 6:28 مساءً بتوقيت القاهرة بدخول القمر منطقة شبه الظل، تليها بداية الخسوف الجزئي عند الساعة 7:27 مساءً. ويكتمل الخسوف الكلي عند الساعة 8:31 مساءً ليصل إلى ذروته في تمام 9:12 مساءً، قبل أن يبدأ القمر بالخروج تدريجياً من ظل الأرض حتى تنتهي الظاهرة تماماً عند الساعة 11:55 مساء.

في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا

كما أكد أستاذ أبحاث الشمس، أن الظاهرة ستكون مرئية بوضوح في المناطق التي يظهر فيها القمر وقتها، ومنها أفريقيا، أوروبا، آسيا، أستراليا، الأميركتان، إضافة إلى المحيطات والقطبين الشمالي والجنوبي.

وأوضح الدكتور محمد غريب أن خسوف القمر له أهمية علمية، إذ يساعد في تأكيد بدايات الأشهر الهجرية، حيث لا يحدث الخسوف إلا عندما يكون القمر في طور البدر وعلى خط واحد مع الأرض والشمس عند إحدى العقد المدارية، مما يجعله يدخل في ظل الأرض ويبدو مظلماً.

مراحل يمكن ملاحظتها بالعين المجردة

من جانبه، قال الدكتور ياسر عبد الفتاح، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تصريحات خاصة لـ”العربية نت” و”الحدث نت”: “يبدأ القمر دخوله لمنطقة شبه ظل الأرض في تمام الساعة 6:28 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي الصيفي، وهذه المرحلة لا يمكن ملاحظتها بالعين المجردة، لأن القمر لم يبدأ في الخسوف لوصول أشعة الشمس إليه، يعقب ذلك بداية الخسوف الجزئي بدخول الحافة الشرقية لقرص القمر منطقة ظل الأرض عند الساعة 7:27 مساء، حيث يلاحظ المشاهد اختلاف إضاءة القمر ويبدأ ظهور سواد ظل الأرض على قرص القمر، ويستمر الخسوف جزئيا وبمرور الوقت يكتمل إعتام قرص القمر عند الساعة 8:31 مساء، حيث يبدأ الخسوف الكلي للقمر، ويكون القمر واقعاً بكامله في ظل الأرض”.

وأضاف: “يصل الخسوف الكلي للقمر إلى ذروته والتي يوافق توقيتها توقيت بدر شهر ربيع الأول لعام 1447هـ عند الساعة 9:12 مساءً، ثم تبدأ الحافة الشرقية للقمر بالخروج من حافة الظل التام للأرض عند الساعة 9:53 ليلاً لتنتهي بذلك مرحلة الخسوف الكلي للقمر. وبخروج القمر من منطقة الظل التام للأرض إلى منطقة شبه ظل الأرض في تمام الساعة 10:56 تكون تلك اللحظة هي لحظة نهاية الخسوف الجزئي للقمر. وأخيرا يخرج القمر من منطقة شبه ظل الأرض في تمام الساعة 11:55 ليلاً.

سبب اللون الأحمر والبرتقالي للقمر

أما عن سبب رؤية القمر باللون الأحمر أو البرتقالي، قال أستاذ أبحاث الشمس، إن الأمر يرجع إلى الغازات على غلاف الأرض والأتربة مع انكسار أشعة الشمس على الغلاف الجوي للأرض، حيث يؤدي ذلك إلى رؤية القمر باللون الأحمر الدموي أو درجات البرتقالي.

وأضاف أن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر سيقيم احتفالية لهذه الظاهرة تبدأ يوم 27 من الشهر الجاري، حيث ستفتح أبواب المعهد أمام المواطنين الراغبين في رؤية الظاهرة عن قرب، مع تخصيص محاضرات وندوات لشرح هذه الظاهرة الفلكية للمهتمين بها.