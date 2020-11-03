عائلة الحلاني أصيبت بـ”كورونا”… الوليد: التزمت بالإجراءات

كشف الفنان الشاب الوليد الحلاني، ابن النجم اللبناني عاصي الحلاني، عن إصابته بفيروس كورونا وتعافيه منه كما إصابة والده ووالدته وشقيقته منذ مدّة.

وفي مداخلةٍ له ضمن برنامج The Insider بالعربي، قال الوليد الحلاني “كنت ملتزماً لكنني التقطت الفيروس أثناء السفر، كما أصيب به أبو الوليد وأم الوليد أصيبت به من زمان أيضاً شقيقتي”.

ومن بعد إعلانه أنه وعائلته قد تعافوا جميعاً من فيروس كورونا، كشف الوليد أنه يستعدّ لتصوير فيديو كليب ديو غنائي مع والده قريباً جدا.

في سياق متصل، أطلق الفنان الوليد الحلاني نجل الفنان عاصي الحلاني عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب أغنيةً جديدةً على طريقة الفيديو كليب حملت اسم قالتلي.

وحظي الفنان الشاب بدعم والده الذي كتب ولحن الأغنية الجديدة، في حين تولى أحمد المنجد إخراجها، وطوني سابا توزيعها.

وحققت الأغنية الجديدة أكثر من 8000 مشاهدة على يوتيوب منذ إطلاقها صباح يوم 30 سبتمبر الجاري، وتفاعل معها عشاق الوليد ووالده بشكل إيجابي، وعبروا عن سعادتهم بالأغنية وكلماتها وألحانها، وبتعاون الأب مع ابنه.

وأكدّ الوليد الحلاني استعداده لإطلاق أغنية وطنية خلال الفترة القادمة تُعبر عن الظروف السياسية التي يعيشها الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت.

يذكر أنّ الألبوم الجديد للفنان عاصي الحلاني سيضم أغنية دويتو تجمعه بنجله الوليد بعنوان حبيبي من كلمات نزار فرنسيس وألحان عادل العراقي