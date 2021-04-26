عابد فهد لـ"صوت بيروت انترناشونال": ابني تيم سيكون نجماً عالمياً وتفوق عليّ

النجم عابد فهد ممثل كبير قدم الكثير من الادوار التي علقت في اذهان الناس منذ سنوات عديدة منها التاريخي والتراجيدي.. يتابع له الجمهور في رمضان الحالي مسلسل “350 غرام” الذي يعرض على قناة ابو ظبي , وعن هذا العمل يقول عابد فهد لصوت بيروت انترناشونال” اقدم في هذا العمل دور المحامي “نوح الريس” وهو شخصية مراوغة , درس القانون ليخترقه وليس لتطبيقه, وبرايه ان موكله على حق دائما ويجب ان يربح قضيته بكافة الطرق اذ انه لا يقبل الخسارة وهو انسان مثير ومستفز وقلبه جاف ولعين انما يطرا تحولا على تفاصيل هذه الشخصية بعد العملية التي يجريها والمطلوب من الدور ان يحدث التواء عند الانسان كي يغير اسلوبه في الحياة.

وعن تعامله مع الممثل سلوم حداد في “350 غرام” يؤكد” ان اللعب مع ممثل كبير يبقى امرا ممتعا واشعر بالفرح بالوقوف امامه. اما بالنسبة لكارين رزق الله يضيف ” هي بطلة لبنانية لديها باع طويل في الدراما كممثلة وكاتبة سيناريو وتابعت لها العديد من الاعمال مثل “ع اسمك” و”ومشيت” و “مش انا وقد اخذت دورها في هذا المسلسل الى مكان هاديء وقد احبها المحامي نوح لانها تمتلك صفات تذكره بوالدته اذ دائما الشياطين يبحثون عن الملائكة. وعن توقف مسلسل “الساحر” وعدم تقديم جزء ثان منه قال “كورونا اوقفت العالم بأثره ونحن ننتظر تكملته قريبا بخمسة عشر حلقة جديدة وسيعرض على قناة ابو ظبي والمنصات الرقمية.

وبخصوص مشاركة ابنه تيم في 350 غرام” قال “ابني تيم يتفوق عليً بالموهبة وهو من جيل جديد له رؤيته الخاصة وايقاعه سريع وارى فيه نجما عالميا ان شاء الله اما ابنتي ليونا فهي تمتلك موهبة الشعر وتقرا الحياة بطريقة مختلفة وترى ان للكرة الارضية موسيقى خاصة بها.

وعما اذا كانت الدراما السورية تتعافى يقول عابد فهد “سوريا كوطن تحتاج الى وقت كي تعود الى ما كانت عليه وحالها كحال الدراما السورية فهما متلاصقان مع بعضهما وان شاء الله ستعود بدعم الجيل الجديد.

وعن آخر اعماله يؤكد انه يقوم حاليا بتصوير مسلسل بعنوان “سفر برلك يتناول الحقبة التاريخية التي حكم فيها جمال باشا السفاح سوريا قبل الحرب العالمية الثانية وهو من اخراج الليث حجو الذي كمل المسيرة بعد رحيل المخرج الكبير حاتم علي الذي ترك فراغا كبيرا ورائه وهذا العمل ضخم جدا وهو من انتاج تلفزيون ام بي سي وانا اقدم فيه شخصية جمال باشا . اما العمل الدرامي المقبل والذي انوي تصويره قريبا فهو “شتي يا بيروت” وهو من انتاج الشركة الكبيرة صبًاح اخوان تاليف بلال شحادات واخراج ايلي السمعان ويشاركني فيه مجموعة من النجوم.