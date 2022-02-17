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"عابر جنسيا" يتسلّم وظيفة قيادية في قسم الطاقة في أميركا

17 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 17 - فبراير - 2022 8:39 مساءً
العابر جنسيا "سام برينتون"

العابر جنسيا "سام برينتون"

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زعم “سام يرينتون” وهو شخص عابر جنسيا اي لا يتماهى مع الجندر المحدد له عند الولادة انه حصل على وظيفة في قسم الطاقة التابع للادارة الاميركية.

وكتب سام على “لينكد ان” الشهر الماضي انه حصل على وظيفة في قسم الطاقة:” بهذا الدور سأقوم بما كنت احلم به دائما، قيادة الجهود لحل تحديات المخلفات النووية في بلادنا. سأقوم بكل ما يمكنني فعله لجلب أفكار ابتكارية في هذا الدور الحكومي”.

ويضيف: سأكون ،حسب علمي، أول شخص عابر للجنس يستلم القيادة في وظيفة حكومية.لكن الأهم سأكون مسؤولا عن ايجاد حلول لأحدى المشاكل التي خصصت حياتي لها. نعم اعلم ان الامر لن يكون سهلا. وانا مدرك انه سيكون تحديا كبيرا. وانا جاهز لخوضه.

وتفيد ديلي ميل بان البيت الأبيض لم يؤكد الامر. وعمل سام في وقت سابق لصالح منظمات مناهضة للمخلفات النووية ومنظمات مساندة لحقوق المثليين.

وانتشرت صور لسام وهو يرتدي حذاء مرسوما عليه العلم الأميركي وفستانا برّاقا برفقة ٣ أشخاص منبطحين تحته. وقد اثارت الصور جدلا وانتقادا من قبل مناهضي المثلية الجنسية.

كما عمل سام سابقا لصالح منظمات تهدف الى منع انتحار المثليين والمتحولين جنسيا.

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