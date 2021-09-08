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عادات يومية لتحسين المزاج.. ما هي؟

منذ 4 ساعات
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السعادة

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في ظل الأوضاع الضاغطة، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها بنفسك لتعزيز صحتك النفسية والعقلية.
تستعرض استشارية الطب النفسي في Priory Group الدكتورة ناتاشا بيلاني الأشياء التي يمكنك اتباعها لمساعدتك على الشعور بالقوة ومواجهة اليوم التالي.

1. كُل

من الواضح أن اتباع نظام غذائي صحي مهم إذا كنت تريد أن تشعر بالرضا عن شكل جسمك من الخارج، ولكن يمكن أن تلعب التغذية أيضا دورا حيويا في شعورك الداخلي.

يُعتقد الآن أن ما تأكله يلعب دورا رئيسيا في بداية الاكتئاب وكذلك في شدته ومدته.

يميل الأشخاص المصابون بالاكتئاب إلى تخطي وجبات الطعام أو اختيار الأطعمة السريعة السكرية التي يُعتقد أنها تساهم في تدني الحالة المزاجية.

كما هو موضح في المجلة الهندية للطب النفسي، فإن ضمان اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات المعقدة والدهون الأساسية والأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن جنبا إلى جنب مع الكثير من الماء يمكن أن يساهم في مزاج متوازن، لذا حاول أن تأكل جيدا كل يوم.

2. دردش

عندما تكون مكتئبا، غالبا ما تكون الغريزة الأولى هي التراجع إلى الداخل وعزل نفسك، بدلا من التواصل مع الأصدقاء وطلب المساعدة. إذا كنت تشعر بالإحباط فقد تجد نفسك تنسحب من الأصدقاء والعائلة.

تقول بيلاني: “يمكن للوحدة أن تساهم في اعتلال الصحة العقلية بشكل خطير. الحديث يتيح لنا مشاركة عواطفنا وخبراتنا، ونكتسب ونقدم الدعم لبعضنا البعض ويمكننا أن نشعر بأننا جزء من المجتمع ونتواصل مع بعضنا البعض”.

أظهرت الدراسات أيضا أن التواصل الاجتماعي يغير نشاط الدماغ مما يقلل من التوتر والقلق وأعراض الاكتئاب ويدعم الشعور بالهدوء والسعادة

إذا كنت تشعر بالإحباط، فقد حان الوقت للتواصل مع أصدقائك أو تكوين صداقات جديدة أو وضع نفسك في مواقف ستحاط فيها بالآخرين. إذا لم تتمكن من رؤيتهم شخصيا، فاحمل الهاتف أو حاول الاتصال بهم عبر الفيديو.

3. نم

أهمية النوم الجيد ليلا من الأمور المعروفة هذه الأيام. لكن ثلثي البريطانيين الذين يقال إنهم يعانون من مشاكل متعلقة بالنوم على أساس منتظم قد لا يدركون أن الحرمان من النوم يلعب أيضا دورا حيويا في صحتهم العقلية.

يُنظر إلى الأرق عموما على أنه أحد أعراض الاكتئاب، ولكن تشير الأبحاث الجديدة إلى أن قلة النوم قد تكون في الواقع سببا لذلك.

4. تحرك

يجب أن تقنعك 30 دقيقة فقط من التمارين المعتدلة بأن اللياقة البدنية هي أحد العناصر الأساسية للصحة العقلية الجيدة.

تشير الأبحاث إلى أن التمارين والنشاط البدني مرتبطان بتحسين نوعية الحياة ونتائج الصحة العقلية الإيجابية.

5. اخرج

استنشاق الهواء النقي يمكن أن يصنع العجائب لصحتك العقلية. وجدت دراسة حديثة أن المشي في الهواء الطلق ساهم في انخفاض مستويات القلق وسوء الحالة المزاجية، ووجدت دراسة أخرى أنه يساعد في علاج اضطراب الاكتئاب الشديد.

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