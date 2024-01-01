عادل إمام يقاضي مصلحة الضرائب

قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بالعباسية بإحالة دعوى الفنان عادل إمام التي تطالب بوقف قرار لجنة الطعن بمأمورية الضرائب عن مسلسلات “عفاريت عدلي علام وعوالم خفية وفلانتينو”، لدائرة 28 ضرائب للاختصاص، بسبب قيمة المبلغ، والتي قدرت قيمتها بـ6.4 مليون جنيه.

وأشار محامي دفاع الفنان عادل أمام، إلى أن “الفنان اشترك بالتمثيل في مسلسل عفاريت عدلي علام وتم تصويره داخل المنطقة الحرة في مدينة الإنتاج الإعلامي، علما بأن هذا العمل معفٍ من أداء ضريبة القيمة المضافة، وكذلك اشترك في مسلسل عوالم خفية ومسلسل فلانتينو عام 2019، والذي تم تنفيذهما داخل مدينة الإنتاج الإعلامي في المنطقة الحرة، وهما غير خاضعين لضريبة القيمة المضافة”.

وأكملت الدعوى أن القيمة المضافة تحتسب عن أعمال فنية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة لأن هذه الأعمال تمت داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وهي معفاة من الضريبة طبقا للقانون ولم تقم المأمورية بالانتقال عند الفحص للتأكد من ذلك، وإنما اكتفت بالفحص المكتبي دون تقديم مستند واحد يقر بادعائها بالمخالفة.