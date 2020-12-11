عادل كرم: إلى اللقاء قريباً

بعدما حصد مسلسل الهيبة الرد أرقاماً قياسية في نسبة المشاهدات، وبعد انتهاء الحلقة الأخيرة منه، كتب الممثل عادل كرم وهو أحد أبطال هذا العمل عبر “تويتر”.

وقال: “بنهاية الهيبة الرد من قلبي بشكر كل فريق العمل، المبدع سامر البرقاوي، الممثلين جميعا وعلى رأسن الكبيرة منى واصف، والنجوم تيم حسن وديما قندلفت، عبدو وأويس وسعيد ونزيه وروزينا وأبو عقيل وأبو علي والكل”.

وأضاف: “من القلب الشكر للاستاذ صادق الصباح، كل المشاهدين وأهل الإعلام وإلى اللقاء قريبا”.

وتابع العديد من اللبنانيين المسلسل الذي عُرضت آخر حلقاته على شاشتي MTV وأم بي سي، وانتهت بتحرير الممثل تيم حسن بدور جبل بلدة “الهيبة” من سطوة عادل كرم بدور نمر السعيد.

وظهرت في الحلقة الأخيرة من المسلسل الذي هو الجزء الرابع شخصية زيدان التي بقيت متخفية ومجهولة الهوية ويتردد اسمها في أحداث العمل، إلى أن التقى بجبل في دارة نمر السعيد وانتهى اللقاء بمقتل زيدان بعبوة مزروعة تحت لعبة الشطرنج. وتبين أن المنتج المنفذ في شركة صباح إخوان زياد الخطيب هو الذي لعب دور زيدان.

يُذكر أن مسلسل الهيبة الرد من بطولة تيم حسن وديما قندلفت وعادل كرم ومنى واصف ومن إخراج سامر البرقاوي.

بنهاية #الهيبة_الرد من قلبي بشكر كل فريق العمل، المبدع سامر البرقاوي، الممثلين جميعا وعلى رأسن الكبيرة منى واصف، والنجوم تيم حسن وديما قندلفت، عبدو وأويس وسعيد ونزيه وروزينا وأبو عقيل وأبو علي والكل

ومن القلب الشكر للإستاذ صادق الصباح، كل المشاهدين وأهل الإعلام وإلى اللقاء قريبا — Adel Karam (@adelkaram9) December 11, 2020