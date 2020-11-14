عادل كرم لمايا دياب: “ينعاد عليكي بكل شي حلو متلك”

لا تزال النجمة مايا دياب تتلقّى رسائل معايدة في مناسبة عيد ميلادها. وعايد الممثل عادل كرم دياب في هذه المناسبة بتغريدة على “تويتر” كتب لها فيها: “مايوش الغالية، ينعاد عليكي بكل شي حلو متلك”.

وتدور عجلة التصوير للجزء الرابع من مسلسل “الهيبة – الرد” حيث يتم إنجاز المشاهد بين منطقة بعبدا في جبل لبنان، بسوس، حيث يقع منزل جبل شيخ الجبل الذي يتم التصوير فيه منذ الجزء الأول للعمل، ويترقّب الجمهور الأحداث التي سيدور حولها الموسم الرابع، والذي انضم إليه الممثل اللبناني عادل كرم الذي سيؤدي دور نمر في المسلسل، والذي تربطه عداوة قديمة بجبل، ويستغل غيابه عن الهيبة، حيث يعيش جبل في عزلة في مكان خارج الهيبة بعد موت زوجته نور وابنه، فينصرف عن الهيبة ومشاكلها ويعيش وحيداً، ومنعزلاً يهتم بالزراعة، فسيتغلّ نمر عزلة جبل ويأتي إلى الهيبة ليفرض سيطرته عليها، ويسهل بيع المخدرات داخلها ويبدأ بتحريض أهالي الهيبة ضد جبل.

وتساعده في ذلك الممثلة ديمة قندلفت التي تؤدي دور ابنة جمال، خال تيم حسن في المسلسل، حيث تأتي من الشام لتعيش مع عمّتها منى واصف بعد مقتل والدها وتبدأ بتحريض المقرّبين من جبل وعائلته ضده.

وسيشهد الموسم الرابع عودة بعض الشخصيات إلى الهيبة من المواسم السابقة، ومنهم جبل ابن عادل من زوجته عليا التي أدّت دورها الممثلة نادين نسيب نجيم في الموسم الاول، كما ستعود الممثلة فاليري أبو شقرا التي أدت دور مريم خطيبة جبل في الموسم الثاني وستشهد علاقتها بجبل تطورات بعد انفصالها عن زوجها.