عادل كرم: مبروك إلنا

بعدما حطّم مسلسل الهيبة – الرد أرقاماً قياسية بأرقام المشاهدة وبعدما لاقى إعجاب الكثير من محبي هذا المسلسل، ردّ الممثل عادل كرم والذي يمثل دور نمر السعيد على مدير التسويق والمبيعات في شركة الصبّاح للإنتاج السينمائي زياد الخطيب.

وقال: “مبروك إلنا ولكل فريق العمل وعائلة الصباح الكبيرة، وإنت الأساس والخي الأصلي يا أبو لين”.

يذكر أنه قبل أيام خرجت أقاويل عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أن الممثل اللبناني عادل كرم إستخدم في شخصية (نمر مراد) في مسلسل “الهيبة الرد” مسدس كان قد أهداه اياه الفنان اللبناني فارس كرم قبل سنوات في برنامج “هيدا حكي” وهو من نوع سميث آند ويسون فضي. لكن أوضحت المعلومات أن السلاح المستخدم في العمل الدرامي مختلف عن ذلك الذي حصل عليه عادل من كرم في برنامجه.

وأكدت أن عادل كرم ظهر في مسلسل “الهيبة الرد” وهو يحمل مسدس فضي أيضاً نوع كولت “بايثون” وليس سميث أند ويسون، وحتى أن حجم الأول مختلف عن الثاني تماماً، وأشارت المعلومات أن (بايثون) من المسدسات النادرة داخل المجتمعات العادية كونه شديد الفعالية ومن الصعب إطلاق النار منه الا من خلال شخص قادر على تحمل ارتداده.