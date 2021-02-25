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عارضة أزياء أمريكية تدعو بايدن لإلغاء متابعتها على "تويتر"

25 - فبراير - 2021
عارضة الأزياء كريسي تيغن

عارضة الأزياء كريسي تيغن

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دعت عارضة الأزياء، كريسي تيغن، الرئيس الأميركي جو بادين، بالتوقف عن متابعتها على “تويتر”، مرجعة طلبها لرغبتها في “العودة للتغريد” بشكل طبيعي.

ونشرت تيغن تغريدة على حسابها في تويتر قالت فيها: “لقد قمت بالتغريد بضع مرات منذ متابعة حضرتكم لي على تويتر.. لذا أطلب من سيادتك إلغاء متابعتي.. أنا أحبك”.

وبيّنت عارضة الأزياء البالغة من العمر 36 عاما، أنها “غردت بضع مرات فقط” منذ أن بدأ حساب بايدن يتابعتها في أواخر يناير، علما أنها أصبحت واحدة من 13 شخصا فقط يتابعهم الحساب الرئاسي على “تويتر”، وهي الوحيدة من الشخصيات غير السياسية المتابعة من قبل الحساب، وفق ما ذكر موقع “إنسايدر”.

وتحققت رغبة تيغن سريعا، إذ توقف حساب بايدن الرئاسي عن متابعتها، لتحتفل بتغريدة قالت فيها: “أنا حرة!”.

وأشار موقع “إنسايدر” إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان بايدن نفسه هو من وافق على عدم المتابعة، أو أنه قرار من أحد موظفي البيت الأبيض المسؤولين عن الحساب.

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