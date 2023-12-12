الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 12 ديسمبر 2023 |
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"عارضون بأطراف مفقودة".. "زارا" تأسف "لسوء الفهم" بعد دعوات لمقاطعتها

منذ 8 دقائق
صور إعلان "زارا"

صور إعلان "زارا"

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أعلنت شركة “زارا” للأزياء اليوم الثلاثاء، أنها تأسف “لسوء الفهم” الذي أثارته حملة إعلانية، ظهر فيها عارضون بأطراف مفقودة وتماثيل ملفوفة باللون الأبيض، مما أثار دعوات للمقاطعة أطلقها نشطاء داعمون للفلسطينيين.

وقالت زارا في منشور عبر حسابها على موقع إنستغرام “لسوء الحظ، شعر بعض العملاء بالانزعاج من هذه الصور، التي تمت إزالتها الآن، ورأوا فيها شيئًا بعيدًا عن المقصود عندما تم إنتاجها”.

وشهد الحساب نشر عشرات الآلاف من التعليقات حول الصور، كثير منها يتضمن أعلامًا فلسطينية، فيما صار وسم (#قاطعوا_زارا) من بين الأكثر تداولًا على منصة إكس. وقال منتقدون إن الصور تشبه الجثامين الملفوفة بأكفان بيضاء في غزة.

وقالت زارا: “تأسف زارا لسوء الفهم هذا ونجدد تأكيد احترامنا العميق للجميع”. وتم حذف ستة منشورات تخص الحملة من صفحة زارا على إنستغرام.

وقالت زارا عند إطلاق المجموعة في السابع من ديسمبر/ كانون الأول، إنها مستوحاة من الحياكة الرجالية في قرون ماضية.

    المصدر :
  • رويترز

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