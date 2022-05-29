عاصفة تتسبب بنثر 50 الف يورو من مبنى شاهق بالهواء

نشاهد ونسمع كل يوم عن موقف غريب ولكن يعتبر هذا الموقف هو الأغرب على الإطلاق، حيث تسببت عاصفةً هوائية بنثر 50 ألف يورو من مبنى شاهق الارتفاع.

وكان موقفاً صعباً لصاحب هذة الأموال مما جعل الشرطة تقوم بالبحث للتعرف على صاحب 50 ألف يورو “53 ألفا و600 دولار” نقداً تناثرت من مجمع سكني شاهق الارتفاع في مدينة ماينتس الألمانية الأسبوع الماضي.

وقالت الشرطة إنها واثقة من أنه تم الحصول على تلك الأموال بشكل شرعي، وتناثرت العملات الورقية من طابق علوي من المبنى فيما وصفه السكان وقتها بأنها “عاصفة غير عادية “.

ووصفت الشرطة الواقعة بأنها “موقف استثنائي” بدون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الشخص صاحب المبلغ أو ما الذي أدى إلى هذا الوابل من السماء لحماية هوية الشخص.

وجهت الشرطة الشكر للأشخاص الذين جمعوا الأموال وسلموها، ودعت الجمهور العام إلى تسليم أي عملات ورقية أخرى تم العثور عليها خلال تناثر الأموال يوم الإثنين الماضي.