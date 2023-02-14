عاصي الحلاني: بيروت عم تبكي.. رفيق الحريري

غرّد الفنان اللبناني عاصي الحلاني عبر حسابه على “تويتر” في الذكرى الـ18 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري .

إذ نشر الحلاني صورة للرئيس الشهيد، وعلّق عليها بالقول: “بيروت عم تبكي.. رفيق الحريري”.

يشار إلى أنّ لبنان اليوم أحيا الذكرى الـ 18 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، حيث توافد آلاف المواطنين من مختلف المناطق، إلى ضريحه لإحياء الذكرى.

كذلك توافدت عشرات الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاجتماعية والفكرية والروحية، إلى ضريحه.